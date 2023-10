Inaugurata in Sicilia l'altalena più alta d'Europa

(ANSA) - PALERMO, 28 OTT - E' stata inaugurata a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, l'altalena più alta d'Europa. A fare gli onori di casa il sindaco di San Mauro Giuseppe Minutilla e i realizzatori della struttura Giovanni Nicolosi e Guglielmo Speciale che con la loro società Zipline Sicilia gestiscono anche zipline sita a poca distanza. Le due attività, insieme alle escursioni in gommone alle gole di Tiberio distanti pochi chilometri, danno vita al primo parco adrenalinico ed esperienziale d'Italia.

"Con questa struttura - ha detto Minutilla - completiamo un percorso che ha cambiato il volto a San Mauro dando anche speranza ai giovani e al paese. Siamo usciti dall'oblio e finalmente oggi si parla di San Mauro non più come il paese del mandamento mafioso ma come paese del cambiamento. Grazie a queste realtà adrenaliniche siamo al centro del mondo e tutto ciò ha creato speranza anche di occupazione. Anche la nostra economia inizia a cambiare e da prettamente agricola potrebbe diventare varia offrendo la possibilità ai giovani di restare." L'altalena è alta 16 metri e si apre su una vallata ripidissima e profonda più di 300 metri. Per questa particolarità è la più alta d'Europa, superando l'altezza di quella collocata in Trentino-Alto Adige che raggiunge i 15 metri e sovrastando la profondità di 100 metri di quella posta nel cuore di Amsterdam. Chi vola sull'altalena si gode un paesaggio sorprendente che spazia dai 2000 metri delle montagne delle Madonie fino alle montagne dei Nebrodi, di fronte al mare, ad uno scenario incantevole di alcune delle isole delle Eolie nel messinese e di Ustica nel palermitano, dice il Comune. (ANSA). .