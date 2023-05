In val Venosta iniziata la rimozione del masso di 80 tonnellate

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Sono iniziati i lavori per la rimozione del gigante masso di 80 tonnellate che sabato notte era precipitato sulla statale della val Venosta a Laces. Un'auto con quattro giovani ha sfiorato il macigno solo di pochi centimetri. Nel frattempo la roccia è stata divisa in più pezzi da una ruspa con un potente martello idraulico, riferisce Josef Mair, che è stato incaricato dei lavori di rimozione e ripristino del manto stradale. Vengono anche sistemate le reti paramassi per consentire la tempestiva riapertura dell'importante arteria stradale. Il traffico leggero attualmente viene deviato sulla vecchia strada provinciale, mentre il traffico pesante deve passare per il Brennero. (ANSA).