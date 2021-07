In vacanza nel Salento, due 19enni 'drogate e abusate'

(ANSA) - LECCE, 09 LUG - "Drogate e abusate". E' la denuncia di due giovani turiste venete in vacanza nel Salento, a Gallipoli (Lecce). Le due, entrambe 19enni, sono state trovate questa mattina in un profondo stato di alterazione psico-fisica nella loro camera del B&B dove alloggiano. Ad allertare i Carabinieri è stato il titolare della struttura. Ai militari avrebbero riferito confusamente di essere state drogate e poi abusate da due giovani conosciuti la sera precedente davanti ad un bar di Gallipoli, tra i ritrovi più gettonati dal popolo dei giovanissimi. Soccorse dagli operatori sanitari del 118 le due turiste sono state portate in ospedale dove sono state sottoposte ad accertamenti per verificare l'eventuale assunzione della cosiddetta "droga dello stupro". (ANSA).