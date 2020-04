In Umbria sempre più guariti da Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - Continua a salire in Umbria il numero dei guariti dal coronavirus, 725 (+25 rispetto a ieri), che sono sempre in numero maggiore rispetto agli attualmente positivi, 568 (-23). E' quanto emerge dai dati aggiornati dalla Regione alle 8 di martedì 21 aprile quando sono state registrate 1.353 persone (+4 rispetto a ieri quando il dato era stato zero) positive al Covid-19. Il tutto a fronte di 26.662 tamponi (+1.116). In Umbria risultano poi 161 clinicamente guariti(-6). I deceduti sono 60 (+2). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 129 (-13), 22 (-7) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.317 (-58). Sempre alla stessa data, risultano 12.536 (+743) persone uscite dall'isolamento. Maggiori dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus. (ANSA).