In terapia intensiva 31,3 casi su 100mila no vax; con booster 0,8

Roma, 22 gen. (askanews) - Secondo il report esteso dell'Istituto superiore di Sanità sulla situazione Covid in Italia (aggiornamento del 19 gennaio 2022), l'incidenza standardizzata dei ricoveri in terapia intensiva (dati relativi al periodo 03/12/2021-02/01/2022; popolazione osservata al 18/12/2021) è 31,3 casi ogni 100mila per i non vaccinati; 2,2 casi ogni 100mila per i vaccinati da più di 4 mesi; 1,5 casi ogni 100mila per i vaccinati da meno di 4 mesi; 0,8 casi ogni 100mila per chi ha fatto la dose booster.