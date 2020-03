Coronavirus, in Campania e Sicilia scende in strada l’Esercito. Supermercati e passeggiate: ci sarà una nuova stretta

L’esercito pronta a fare la sua parte contro il coronavirus. In Sicilia e Campania stanno già operando. Una parte dei militari dell’Esercito in servizio in Sicilia sarà impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri: lo ha assicurato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un colloquio con il presidente della Regione Nello Musumeci. Il governatore dell’Isola aveva avanzato una richiesta formale, in tal senso, al capo del Viminale, allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia.

La situazione in Campania

Il Ministro dell’Interno ha inoltre comunicato al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, l’invio di alcuni contingenti dell’Esercito, 100 unità, per affiancare le Forze dell’Ordine nei controlli sul territorio necessari per il rispetto dei divieti sanciti dalle ordinanze nazionali e regionali. Dopo questa prima fase si procederà a una programmazione più organica. Per definire nei dettagli l’organizzazione della missione, si riunisce oggi il Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica con i Prefetti della Campania interessati.

Le richieste delle regioni

Dalla Difesa c'è – dunque – la "disponibilità" a venire incontro alle richieste sempre più pressanti di Regioni e amministrazioni locali e il Viminale sta monitorando la situazione, sulla base dei report che arrivano dai prefetti. I contatti tra i ministri Guerini e Lamorgese sono continui. E se la linea dei contagiati dovesse continuare a salire con i ritmi attuali, così come il numero di chi non rispetta i divieti, nell'elenco delle misure restrittive che il Governo potrebbe adottare c'è proprio l'aumento dell'impegno dei militari. Mimetiche, mascherine, guanti e certificazioni dei cittadini alla mano: in diverse zone del Paese l'Esercito è già in campo per controllare i trasgressori delle misure del decreto anti-coronavirus.

53mila i denunciati in otto giorni.

Riduzione dei 'furbetti a spasso

Una presenza che punta a ridurre la crescita del bollettino sui 'furbetti a spasso', che in queste ore continuano ad aumentare nonostante i numerosi appelli: sono 53mila i denunciati in otto giorni. E se in Campania e Sicilia i militari sono già stati mobilitati, sono diversi i Comuni e le Regioni, dal governatore della Lombardia ai sindaci di Verona e Civitavecchia, che ne invocano la presenza scrivendo ai prefetti. Il piano del Governo è quello di una rimodulazione ed un eventuale aumento del dispositivo "Strade sicure" (circa 7.000 militari) in chiave anti-coronavirus, ovviamente senza sguarnire il presidio degli obiettivi sensibili, che è il compito per cui è nata l'operazione.

Militari anche in Lombardia

Lo stesso ministro della Difesa Guerini ha chiarito: "d'intesa con il ministro dell'Interno Lamorgese ho dato piena disponibilità all'utilizzo dei militari impegnati in 'Strade Sicure' per la gestione dell'emergenza coronavirus, sulla base delle esigenze territoriali individuate dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Come già ribadito, le Forze Armate sono pronte a fare la loro parte, come già stanno facendo sia sul fronte sanitario che nel controllo del territorio". "Chiederò formalmente che l'uso dei militari in strada sia esteso a tutta la Lombardia, per dare un elemento di deterrenza", annuncia Attilio Fontana.

Confine con la Slovenia

Altre pattuglie dell'esercito erano state schierate in strada anche a Trieste, al confine con la Slovenia, per controllare l'autocertificazione. Ma c'è anche chi, in attesa di una possibile ulteriore stretta del governo, corre ai ripari con proprie ordinanze: il presidente della Valle d'Aosta ha vietato l'attività motoria e sportiva sia a piedi che in bicicletta. Nella regione lo spostamento a piedi sarà consentito solo per lavoro, necessità o salute ed è stata disposta anche la chiusura di tutti i cantieri.

Un provvedimento simile anche in Friuli Venezia Giulia, che aggiunge anche la chiusura, di domenica, degli esercizi commerciali di qualsiasi natura, escluse le farmacie, le parafarmacie e le edicole. Misure che puntano a limitare il numero di trasgressori che girano in città senza un comprovato motivo e che si espongono al rischio di condanne penali, come ha ricordato la procura di Milano ("sono reati e come tali vanno puniti"): nell'ultimo giorno sono state denunciate 8mila persone per mancato rispetto di un ordine dell'autorità o per dichiarazioni false.

Supermercati, passeggiate e scuole, i punti sensibili che l’esercito potrebbe essere chiamato a presidiare. I soldati sono già giunti in Campania e in Sicilia. E molto presto potrebbero arrivare in Lombardia e a Roma.

Supermercati

Si sta ipotizzando di serrare i supermercati tutte le domeniche, altri pensano che si possa aprire a domeniche alterne. Ci sarebbe anche chi li vorrebbe chiudere da sabato. Le ipotesi devono essere ancora vagliate. Si vorrebbe – in buona sostanza la mobilità delle persone che vanno a fare la spesa.

Passeggiate

Il cane può essere portato a spasso, ma solo vicino alla propria abitazione. Si sta pensando anche di limitare lo sport all’aperto, purché lo si faccia senza fare gruppo e senza la possibilità di effettuare soste anche se le zone sono isolate, però si teme anche una stretta più vigorosa. Seconde case: si pensa a una proibizione di movimento tra domicilio e residenza. Vietate anche tutte le crociere.

Le scuole

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina torna a parlare della scuola a Radio Anch'io. "Sulla maturità stiamo pensando a varie soluzioni, il ministero si sta preparando a tutte le eventualità. Non abbiamo ancora parlato di commissioni interne o esterne. Non mi piace la parola 'esame semplificato', gli studenti vogliono un esame serio, in linea con quello che stanno apprendendo". Non si tornerà comunque in classe il 3 aprile, lo aveva anticipato Conte è arrivata la conferma della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, la quale ha aggiunto che al momento "non è possibile fornire una data per l'apertura delle scuole, tutto dipende dall'evoluzione dei prossimi giorni dello scenario epidemiologico".