In Puglia scuole riaperte ma chi vuole potrà seguire in Dad

(ANSA) - BARI, 07 NOV - "La mia ordinanza n. 407 di divieto temporaneo della didattica in presenza, non è stata annullata, ma solo sospesa dal Tar di Bari e nulla esclude che il Tar muti orientamento quando si svolgerà la camera di consiglio collegiale. Ne consegue che non ho affatto riaperto le scuole in presenza, ma ho dovuto accettare il decreto monocratico che il Tar di Bari ha emesso ieri". Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano su Facebook. Da lunedì in Puglia riaprono le scuole elementari e medie, per le quali le lezioni in presenza erano state sospese da una ordinanza regionale. Quelle per l'infanzia continuano a fare lezioni in presenza, come già avveniva. Mentre le superiori saranno in Dad al 100% come previsto dal Dpcm. "Tutti i cittadini che non vogliono la didattica in presenza per i propri figli - precisa Emiliano - possono chiedere la didattica a distanza integrata. Le famiglie degli studenti che da lunedì desiderano avere la Dad non dimentichino di comunicare alla direzione dell'istituto questa loro volontà. Le scuole sono tenute, alla luce dalla mia ordinanza n. 413, a concedere la Dad". "Attualmente - spiega Emiliano - sono centinaia in Puglia gli studenti e gli insegnanti positivi al Covid e migliaia quelli in quarantena per contatto stretto con un positivo a scuola. In questa situazione la didattica a distanza è l'unico modo per garantire il diritto allo studio a tutti". (ANSA).