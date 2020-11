In Portogallo in cerca della ex, la uccide e poi si suicida

(ANSA) - CREMONA, 27 NOV - E' andato in Portogallo per chiedere un ultimo incontro alla sua ex compagna ma poi l'ha uccisa con un colpo di pistola alla testa, per poi rivolgere l'arma contro se stesso e suicidarsi. Il cadavere di Roberto Arcari, 64enne residente a Cingia de' Botti, in provincia di Cremona, ex operatore socio assistenziale da qualche tempo all'estero, fra Spagna e Portogallo, è stato ritrovato mercoledì mattina in un camper alla periferia di Peniche, a nord di Lisbona. Accanto a lui, il corpo senza vita di Nadiya Ferrão, operaia di origine ucraina sposata con un portoghese. Omicidio suicidio, per gli inquirenti. Che in attesa dell'autopsia, seguono la pista del delitto per gelosia: ipotizzano che l'uomo volesse riconquistare la sua ex fidanzata e che dopo averla incontrata, presumibilmente al culmine di un litigio, l'abbia ammazzata per poi uccidersi. La pistola, sequestrata, è stata ritrovata sul pavimento del camper. (ANSA).