In piazza Unità a Trieste accese luci su alberi, è Natale

(ANSA) - TRIESTE, 04 DIC - Un tocco di leggerezza emotiva e uno di solennità asburgica: questo pomeriggio, per gettarsi alle spalle il Covid, i Green pass, le proteste e le polemiche, in piazza Unità d'Italia sono state accese le luci sugli alberi di Natale posizionati nei giorni scorsi. Il quattro volte eletto sindaco, Roberto Dipiazza, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, ha acceso ufficialmente le luci natalizie degli abeti e delle luminarie: 16.800 led a bassissimo consumo energetico hanno creato la tradizionale atmosfera che accompagnerà la città al Natale e durante le festività di fine e inizio anno, insieme con un sottofondo musicale continuo composto da una selezione di 140 brani, dai valzer alle più classiche musiche natalizie, a hit d'amore e speranza come "Imagine", "La cura", "All I want for Christmas is you" e, immancabile, "Il giovanotto matto" di Lelio Luttazzi. "Buon Natale a tutti - ha augurato Dipiazza - seguendo sempre i nostri valori, che sono quelli tradizionali del Natale, della famiglia, del lavoro e del senso civico" sottolineando che Unità d'Italia "è sicuramente una delle più belle piazze al mondo". (ANSA).