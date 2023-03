In piazza a Casale sciopero per il clima, Eternit insegna

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 03 MAR - A Casale Monferrato nell'Alessandrino, realtà pesantemente segnata dalla vicenda Eternit, al presidio per il clima nel giorno dello sciopero globale partecipa anche l'Associazione Familiari Vittime Amianto. "Quanto accaduto con l'Eternit - afferma Bruno Pesce, portavoce dell'associazione - dovrebbe insegnarci a reagire, coinvolgendo scuole, fabbriche, società. Forse siamo ancora in tempo, ma bisogna fare presto. Dobbiamo spingere istituzioni e amministrazioni ad attivarsi e farsi sentire in materia di politiche energetiche". A Casale i riflettori sono puntati anche sull'emergenza siccità, che flagella la provincia di Alessandria come il resto del Piemonte e buona parte dell'Italia. "Basta affacciarsi sul Po in secca: ci dice che non c'è più tempo da perdere", ripetono gli organizzatori del sit-in. Alla manifestazione partecipano anche i bambini delle scuole, e non mancano musica, balli, e perfino laboratori di semina. (ANSA).