In un paesino ligure un ponte di legno dedicato a Aldo Fabrizi

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Nel paesino ligure di Uscio, pieno levante genovese, venerdì sarà una giornata particolare visto che si inaugura un ponte di legno che si trova sul Passo della Spinarola ripristinato recentemente da un gruppo di volontari nel nome del grande attore romano Aldo Fabrizi. Il ponte è meta quotidiana di tanti escursionisti che dalla Colonia Arnaldi, centro benessere, si recano al santuario della Madonna di Caravaggio e sulle alture di Rapallo. Ma nella seconda metà del Novecento uno dei più assidui frequentatori del ponte è stato Aldo Fabrizi che si rifugiava alla Colonia Arnaldi per sottoporsi a diete ferree.

Fabrizi è stato ospite della Colonia Arnaldi per circa trent'anni, dalla metà degli anni Cinquanta sino ai primi anni Ottanta. Così sul Passo della Spinarola, dove confinano i Comuni di Avegno, Tribogna e Uscio, hanno deciso di celebrare l'evento con la posa di due targhe, una delle quali appunto in memoria del grande attore. L'incontro, anche attraverso persone che hanno conosciuto Fabrizi, sarà l'occasione per ricordare un uomo e un attore tuttora nel cuore della gente. Tra questi Renzo Lagomarsino titolare all'epoca del famoso Bazar dell'Arnaldi e i fratelli Bisso del ristorante di Recco dove Fabrizi era solito recarsi in occasione delle tante fughe dalla dieta ferrea cui era costretto alla Colonia Arnaldi. Madrina della manifestazione Maria Cielo Pessione Fabrizi, nipote dell'artista. "Rammento tuttora quanto mio nonno amasse questo posto - spiega Pessione Fabrizi -. Sono commossa per l'iniziativa assunta alla quale non potevo mancare". A ricordare Fabrizi anche l'attore Federico Perrotta. Con i tre Comuni nell'organizzazione dell'evento collaborano la Regione Liguria e Genova Liguria Film Commission. (ANSA). .