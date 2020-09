In Italia a riscoprire le nostre bellezze: "Rivedere il blu"

Milano, 21 set. (askanews) - Un viaggio per riavvicinarsi ai luoghi e ai panorami d'Italia e tornare a sorridere e a emozionarsi, con l'opportunità di riscoprire le bellezze del nostro Paese. E' questo lo spirito alla base dell'iniziativa "Rivedere il blu" pensata da myblu, marchio di sigarette elettroniche, per portare gli italiani a stupirsi di nuovo davanti alle ricchezze, naturali, culturali, ma anche culinarie della Penisola.Il progetto, in quattro tappe, si concentra su un turismo che per molti è una novità e che sta riportando gli italiani a sostenere le microeconomie locali: dal Molise alla Lombardia, passando per Puglia, Sicilia, Lazio e Toscana, l'iniziativa "Rivedere il blu" ha bussato alle porte di tante località più o meno note con l'intento di ispirare e accendere i riflettori su meraviglie spesso sottovalutate e non prese in considerazione come ideali mete per le vacanze.Partito come iniziativa legata all'estate particolare del 2020, il progetto di Myblu vuole anche essere un modo per sostenere il ritorno, negli anni a venire, del turismo nei luoghi meno noti d'Italia, capaci di regalare emozioni e stupore.Per questo "Rivedere il blu" vuole anche rappresentare, grazie a un accurato storytelling digitale, una guida turistica per chiunque abbia il piacere o il desiderio di viaggiare in Italia.