In Italia 36.293 nuovi positivi e 146 morti, tasso sale al 4,7%

Milano, 22 dic. (askanews) - Sono 36.293 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati ufficiali del ministero della Salute. I decessi di oggi sono 146, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 136.077. A fronte di 779.303 tamponi eseguiti, il tasso di positività sale al 4,7% (+1%). Calano invece di due unità i ricoveri in terapia intensiva, mentre crescono i ricoveri per Covid in area medica, 163 in più rispetto a ieri.