In arrivo 4 giorni piogge, rischio maltempo Ponte 25 aprile

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Cicloni, vento e piogge: sono in arrivo 4 giorni di maltempo sull'Italia. Dopo la giornata di oggi, in cui il maltempo sarà accompagnato da caldi venti di scirocco che faranno innalzare le temperature su parte del Centrosud, domani e sabato si prevede un calo termico e le prime indicazioni per il Ponte del 25 aprile sono per un possibile maltempo. Queste le previsioni di Andrea Garbinato, meteorologo de 'iLMeteo.it'. "Una bassa pressione - rileva - si approfondirà sul Tirreno, con venti forti in prevalenza da Sudest, quindi di Scirocco. I venti saranno associati anche a piogge intense sulla Sardegna e sul Nord-Ovest, con un ritorno all'autunno per il Centro-Nord. I venti di Scirocco su parte del Centrosud porteranno, al contrario, un aumento delle temperature con valori fino ad 8 gradi superiori alla media del periodo". Sempre nella giornata odierna, prosegue Garbinato, "oltre al vento avremo anche le piogge e saranno festeggiate al Centronord come un miraggio che si concretizza: dopo mesi di siccità pioverà in modo diffuso sul Nordovest e sulle regioni tirreniche, ma attenzione avremo forti piogge ancora sulla Sardegna". Domani la pioggia cadrà diffusa anche al Nord-Est e si estenderà su gran parte del nostro Belpaese, dalle Alpi ai Peloritani, in particolare fino al pomeriggio poi potrebbe esserci una breve tregua. Un secondo fronte perturbato è previsto per sabato pomeriggio con temporali forti e un ulteriore calo termico: questa perturbazione colpirà il Nord e la fascia centrale tra Toscana e Marche ma, a Sud di una linea immaginaria, avremo sole e temperature più miti. Sempre a Sud di questa linea geografica, per il Ponte del 25 aprile potremo vedere il sole con temperature gradevoli, sopra questa linea il weekend lungo potrebbe richiedere ombrello e cappottino. (ANSA).