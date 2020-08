In aeroporto Perugia test arrivi Malta

(ANSA) - PERUGIA, 14 AGO - Sono stati eseguiti in una sala appositamente attrezzata dell'aeroporto di Perugia i tamponi per la ricerca del coronavirus sui passeggeri appena arrivati da Malta con un volo Ryanair. Lo screening è stato deciso dalla Regione e a operare è stato personale dell'Usl Umbria 1. All'esterno, gli stessi passeggeri hanno spiegato che se il tampone dovesse risultare positivo saranno informati entro quattro ore. E fino ad allora dovranno rimanere in isolamento fiduciario. Il volo è arrivato a Perugia con qualche minuto di anticipo sul previsto. A bordo un centinaio di passeggeri (soprattutto giovani) che una volta scesi si sono messi in fila, distanziati e con le mascherine, all'esterno della sala dove sono stati poi eseguiti i tamponi. Fatto il test hanno lasciato l'aeroporto per le loro abitazioni dove dovranno rimanere in isolamento fino a quando non sarà comunicato loro il risultato, via telefono o mail. Parlando con l'ANSA all'esterno dello scalo, diversi di loro hanno spiegato di essere stati favorevoli all'esecuzione del test. Hanno infatti detto di avere visto a Malta uno "scarso" uso delle mascherine. (ANSA).