In 500mila a Jesolo arishow, spettacolo con Frecce tricolori

(ANSA) - JESOLO (VENEZIA), 28 AGO - L'edizione 2022 delloJesolo Airshow ha registrato una partecipazione di ben 500mila persone, tutte con il naso all'insù, per veder volare la storia e il meglio dell'Aviazione italiana ma soprattutto le 'Frecce tricolori' della Pattuglia acrobatica nazionale. I cieli di Jesolo (Venezia) sono stati solcati da 17 pattuglie aeree con la manifestazione che è stata aperta dal passaggio dell'elicottero Aw109 (nexus della Guardia di Finanza), seguito dall'emozionante Wing Walker, la camminata acrobatica in volo. Il pubblico ha poi potuto assistere alla prima esibizione del nuovo convertiplano Aw609 di Leonaro, al passaggio della pattuglia Dassault Rafale (France Air Force) a quello dell'Hh 139 - 15/o Stormo e a seguire della Formazione Legend, degli aerei storici Spad XIII R (copia dell'aereo di Francesco Baracca) e Fokker Dr1 M (copia dell'aereo del Barone Rosso) della fondazione Jonathan Collection. È stata quindi la volta della Formazione Tornado - 6/o Stormo, della Formazione Amx - 51/o Stormo, della Formazione Eurofighter - 51/o Stormo e della Formazione F35 - 32/o Stormo. Si sono poi esibiti il Cap 231, il T-346 A , l'Eurofighter e il C27J del Reparto sperimentale volo. A chiudere la manifestazione, come ormai da tradizione, l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan): le 'Frecce Tricolori'. (ANSA).