In 30mila al corteo Sì Tav a Torino, Pd: 'Il governo risponda'

Torino, 6 apr. (askanews) - Il popolo Sì Tav torna in piazza a Torino e questa volta con un corteo nelle vie del centro. Alla manifestazione, organizzata dalle mandamin arancioni di "Sì Torino va avanti", da Osservatorio 21 e da "Sì Tav, Sì lavoro" di Mino Giachino, hanno aderito il centrosinistra, +Europa, Fratelli d'Italia, Api, Confcommercio, Ascom, Ance, assieme al mondo produttivo torinese, gli edili della Cgil, la Cisl e la Uil. Accompagnati dall'Inno alla gioia di Beethoven (l'inno ufficiale dell'Unione europea) e dalle bandiere europee i manifestanti sono partiti da Piazza Vittorio per approdare in piazza Castello."Torniamo in piazza perché il tema della Tav non è ancora sciolto, non è ancora definito una volta per tutte. Quindi sentiamo il bisogno e l'urgenza di sostenere e mantenere molto alta l'attenzione sulla Torino-Lione", ha spiegato Patrizia Ghiazza, una delle sette madamin.Per Luciano Lenotti, presidente di Osservatorio 21, "con questa manifestazione si vuole dare un significato molto più ampio di trasversalità, perché ci sono tutte le associazioni produttive, i sindacati, oltre ai cittadini. Non vogliamo che venga diluito nel tempo un intervento che riteniamo strategico per questo territorio".Il presidente di Api Torino, Corrado Alberto, dal palco di Piazza Castello - dove, secondo gli organizzatori, c'erano circa 30 mila persone - ha rimarcato: "Oggi in questa piazza c'è quella che viene definita la società civile, che non è un'invenzione, ma è la realtà, rappresentata da tutti noi nelle più varie attività, con la nostra vita di uomini, donne, padri, madri e ragazzi, studenti, operai, imprenditori. Vogliamo la nostra città aperta, al centro di una rete di collegamenti nella quale la Torino-Lione è parte fondamentale insieme alle altre infrastrutture che devono unirci al resto dell'Italia".Tra i manifestanti anche molti giovani e sul palco una studentessa, che ha parlato di "impegno civico" e della volontà delle giovani generazioni di viaggiare: "Moltissimi miei coetanei - ha affermato - dicono di voler vivere e lavorare all'estero, ma io ho sempre immaginato il mio futuro qui e voglio poter continuare a immaginarlo a Torino".In coda al corteo gli esponenti della politica. Il gruppo più nutrito è quello del Pd: per Maria Elena Boschi "siamo qui per chiedere al governo di smetterla di rinviare e di dare risposte concrete. Abbiamo bisogno di grandi opere infrastrutturali per far crescere il paese". Per il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, in corsa per un secondo mandato, "bisogna continuare a mantenere l'attenzione politica e democratica sul Tav, i nodi sono solo stati rinviati e non sciolti" e a chi lo accusa di usare la Torino-Lione a fini elettorali replica: "Essere in piazza oggi non è campagna elettorale, ma sostenere le ragioni di un'opera che è nell'interesse del Piemonte".