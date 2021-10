In arrivo nuovo impulso freddo con pioggia neve e vento. Ecco le zone più colpite

Un anticiclone delle Azzorre troppo sbilanciato verso le Isole Britanniche continuerà ad invogliare le correnti fredde di matrice scandinava a scendere verso il cuore dell'Europa e fin verso il Mediterraneo. I prossimi giorni saranno davvero invernali per molte nazioni, soprattutto per Germania, Polonia, Austria e Balcani ma anche l'Italia soprattutto il versante orientale ed il Meridione saranno esposti ad una instabilità di stampo tardo autunnale, a tratti persino invernale.

Il secondo impulso freddo ci raggiungerà tra la giornata di martedì e quella di mercoledì mentre il vortice attualmente presente sul Centro-Sud Italia esaurirà la sua energia. Ancora una volta le regioni più esposte saranno quelle adriatiche e quelle meridionali, proprio su queste ultime è attesa l'instabilità più marcata con fenomeni che potranno essere anche di forte intensità. Il contesto climatico sarà generalmente sotto media con massime e minime più tipiche dell'autunno inoltrato o persino di inizio inverno su alcune regioni.

Il nuovo carico di aria fredda nord europea irromperà con decisione sul Mediterraneo centrale, attivando una circolazione di bassa pressione sulle nostre regioni meridionali, responsabile di tempo instabile sul versante adriatico, al Sud e sulla Sardegna, ad inizio giornata anche su parte del Nordest. Sarà nuovamente l'occasione per altre nevicate sui rilievi appenninici dall'Emilia alla Campania, a tratti fin verso i 1500m sull'Appennino centro-settentrionale. Non verranno coinvolti il resto del Nord e il versante tirrenico, seppur in un contesto climatico del tutto autunnale con gelate notturne sulle Alpi.

Andrà lentamente attenuandosi l'irruzione fredda dal Nord Europa con una residua instabilità che si attarderà al Sud e sul medio Adriatico nella seconda parte della settimana. Avvicinandoci al weekend invece potrebbe tornare a rimontare un campo di alta pressione dall'Europa occidentale verso quella centrale, con una conseguente stabilizzazione del tempo anche sull'Italia.