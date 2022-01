Crescono velocemente i contagi da Covid: in 17 Regioni impennata dei ricoveri, la Val d'Aosta al 54%

Crescono in maniera sostenuta i contagi nel Paese e contemporaneamente anche il numero delle ospedalizzazioni di pazienti Covid 19 con sintomi. A certificarlo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che traccia la mappa indicando anche le terapie intensive. A livello nazionale, spiega Agenas evidenziando i dati del 3 gennaio, il tasso di occupazione di posti letto sale al 19% e, in 24 ore, cresce in 17 regioni.

Le situazioni più critiche, e ampiamente sopra la soglia del 15%, si registrano in Valle d'Aosta (45%, con un balzo del +9%), Calabria (31%) e Liguria (30%). Ma non finisce qui perché cresce anche Abruzzo (al +15%), Campania (18%), Emilia Romagna (17%), Friuli (24%), Lazio (17%), Lombardia (21%), Provincia autonoma di Bolzano (17%), Piemonte (23%), Sicilia (24%), Toscana (15%), Umbria (24%), Veneto (20%). Puglia e Sardegna restano sotto la soglia, entrambe all'11%.

Posti occupati in terapia intensiva

I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 salgono al 15% a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore, crescono in 9 regioni: Friuli Venezia Giulia (al 17%), Lazio (17%), Marche (21%), Molise (5%), Provincia autonoma di Bolzano (18%), Piemonte (18%), Puglia (7%), Sardegna (9%), Umbria (12%). Restano ferme, ma ampiamente oltre la soglia del 10%, in Abruzzo (al 12%), Calabria (15%), Emilia Romagna (15%), Provincia Autonoma di Trento (24%), Sicilia (13%), Toscana (15%), Veneto (19%).

I dati dei vaccinati

Intanto sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la "terza dose", pari al 65,84% della popolazione oggetto di dose addizionale o richiamo che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi, stando a quanto scrive il sito del governo. In 48.104.649 hanno fatto almeno la prima dose (89,07% della popolazione over 12), la seconda è arrivata a 46.443.464 (85,99% della popolazione over 12). Per quanto riguarda i bambini, in 365.930 hanno ricevuto la prima dose, pari al 10,01% della popolazione 5-11 anni. Il totale delle somministrazioni fatte arriva a 112.176.324 con le prime dosi che non si fermano: ieri sono state 54.645.