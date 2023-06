Impagnatiello: "Ho ucciso Giulia perché mi stressava". La madre: "Sei un mostro, ora dì la verità"

"L'ho uccisa perché ero stressato" dalla situazione che si era venuta a creare. E di questo stress la fonte era "la gestione delle due ragazze" con cui stava e che erano entrambe incinte del giovane barman. Avevano deciso di incontrarsi per parlare del loro rapporto disfunzionale con Alessandro Impagnatiello, il quale sostiene di aver ucciso "senza un reale motivo" Giulia Tramontano, che aspettava il bambino di sette mesi che avevano concepito assieme e che ne aveva scoperto i tradimenti. I dettagli emergono dalle carte del provvedimento della Gip Angela Minerva che ha convalidato la custodia cautelare di Impagnatiello.

"Dovrei togliermi la vita"

Alessandro Impagnatiello ha detto di aver "fatto tutto da solo" nell'ideare l'accoltellamento di Giulia Tramontano che gli aveva chiesto di vedersi e voleva spiegazioni del suo comportamento. Lo ha confermato il suo avvocato Sebastiano Sartori, al termine dell'interrogatorio di convalida. "L'unica forma di pentimento che lui ritiene abbia un senso in questo momento è quella eventualmente di togliersi la vita".

La madre: "Dica la verità ora. Mio figlio è un mostro"

E' disperata la madre di Alessandro Impagnatiello. E in lacrime di fronte alle telecamere di La vita in diretta manda un appello al figlio perché dica la verità su quel che ha fatto. Queste le parole della donna: "Non oso immaginare i familiari di Giulia. La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia. Mio figlio è un mostro. Alessandro, ti prego, di’ tutta la verità, ormai non puoi scappare da nulla. Hai rovinato tutti quanti, tutti, devi dire tutta la verità, perché lo meritiamo tutti. Giulia compresa, con Thiago, soprattutto Thiago. Tuo figlio, che non vedrai mai più, non ci sarà mai più, e non vedrai mai più Giulia perché quello che hai fatto, hai fatto schifo. Sei un mostro".

Escluse le aggravanti. La sorella di Giulia: "Era in trappola e non capiva"

Nel convalidare il fermo e la custodia cautelare per Alessandro Impagnatiello, la Gip ha escluso l'aggravante della premeditazione poiché non è provato l'arco di tempo sufficiente dall'ideazione all'esecuzione per riconoscerla. Esclusa anche l'aggravante di aver agito con crudeltà, perché "l'azione omicidiaria non risulta caratterizzata da particolare pervicacia tenuto conto del tipo di arma e del numero di colpi inferti". Su Instagram Chiara Tramontano, sorella di Giulia morta con il piccolo Thiago in grembo, ha scritto parole amare: "Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano. E' difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi".