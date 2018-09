Immigrazione illegale di albanesi verso l'Inghilterra: 8 arresti

Roma, 5 set. (askanews) - Avevano creato un vero e proprio "ponte" tra l'Italia e l'Inghilterra per consentire a cittadini albanesi di raggiungere illegalmente il territorio britannico: a Roma otto persone, tra italiani e albanesi, sono state arrestate dalla polizia in un un'operazione chiamata "Tower Bridge". Sono accusate di favoreggiamento all'emigrazione clandestina in concorso, contraffazione di documenti e falsità in atti pubblici.Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Roma e dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e la Metropolitan Police di Londra.Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.