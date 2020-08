Immigrati e disoccupati, Francesco: 'Non è il momento di comodi palliativi o di rattoppi'

L’immaginazione al potere, recitava uno slogan sessantottino graffiato sulle pareti dell’università parigina. Per il dopo pandemia papa Francesco sembra richiamarsi a qualcosa di simile quando manifesta in più occasioni la voglia di non arrendersi ai guasti e alle conseguenze del coronavirus. Non è il momento di comodi palliativi o di rattoppi rispetto alle gravi conseguenze della crisi in atto. “È il tempo propizio – ripeteva il papa già nel mese di aprile - per trovare il coraggio di una nuova immaginazione del possibile, con il realismo che solo il Vangelo può offrici”. Una formula per dire che proprio la terribile esperienza vissuta può trasformarsi in una opportunità a realizzare nel segno della solidarietà il migliore dei mondi possibili.

Immigrati, poveri, disoccupati

I cavalli di battaglia del Papa per dare vita a una società dal volto umano sono i poveri, gli immigrati, i disoccupati per mancanza di lavoro. Un ritornello quasi quotidiano. Che non si è fermato alle sole parole ma ha dato vita a iniziative concrete in diverse aree del pianeta, a cominciare da Roma, sua diocesi dove ha promosso un Fondo di solidarietà per i lavoratori, invitando la diocesi a farsi parte diligente per fronteggiare questa emergenza sociale. Sul lavoro e la povertà è tornato anche a fine Angelus della prima domenica di agosto. Francesco ha rivolto l’augurio di buone vacanze di riposo a quanti potranno farle, auspicando nello stesso tempo che “con l’impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici, si rilanci il lavoro: senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti. Preghiamo per questo. Perché è e sarà un problema del post pandemia, la povertà e la mancanza di lavoro e ci vuole tanta solidarietà e tanta creatività per risolvere questo problema”.

Schermaglie politiche

In particolare la questione migranti negli ultimi giorni è tornata bollente nelle schermaglie politiche di maggioranza e opposizione, sia a seguito di sbarchi incrementati, sia per le violenze che i migranti subiscono in Libia, sia per le contraddizioni nella gestione dei nuovi arrivi dal momento che sono ancora in vigore i vecchi decreti Salvini non ancora modificati. Attenti alla voce del papa, associazioni e centri cattolici hanno preso posizione netta dalla parte degli immigrati criticando le soluzioni un po’ pasticciate della politica e delle amministrazioni messe ancor più in crisi dalla presenza del coronavirus anche tra i migranti.

Una strumentalizzazione del fenomeno migratorio

“La strumentalizzazione del fenomeno migratorio per fini politici – ha dichiarato al Sir il gesuita Camillo Ripamonti, responsabile del Centro Astalli - non ne aiuta la gestione, che dovrebbe essere ordinaria e programmata. Si poteva immaginare due mesi fa che sarebbero arrivate anche quest’estate e in emergenza Covid. Se si fosse programmato per tempo non ci saremmo trovati a gestire in modo approssimativo queste situazioni. Anche sistemare in tensostrutture molte persone insieme in periodo di Covid non è una soluzione adeguata”. La soluzione di riportare o utilizzare la Libia “come frontiera esterna dell’Europa, così come la Turchia per i siriani, ha poi aggiunto Ripamonti - non è rispettosa dei diritti delle persone. Con tante altre associazioni chiediamo da tempo di procedere all’evacuazione dei centri di detenzione libici ed elaborare percorsi alternativi e in sicurezza, come i corridoi umanitari, per sottrarre le persone ai trafficanti”. Insomma la situazione degli immigrati viene fotografata dal padre gesuita in modo lapidario: “In Libia si muore. In Italia narrazione strumentale”.

Una nuova linea sull’immigrazione

Serve una nuova linea sull’immigrazione “perché il fenomeno si è modificato ma gli Stati non ne hanno ancora preso coscienza. Il Patto globale sulle migrazioni invita infatti gli Stati ad assumere una prospettiva globale”. Invece non siamo ancora di fronte a una presa di coscienza ampia delle migrazioni e si pensa di risolverle inviando l’esercito. “Inviare l’esercito – osserva padre Ripamonti - può tutelare e tranquillizzare l’opinione pubblica – ricordiamo però che l’esercito è stato chiamato anche per il Covid e la movida – ma rafforza anche l’idea che ce n’è bisogno e che siamo invasi. Quando invece i numeri sono molto più bassi rispetto al passato e si potevano gestire in modo ordinato, programmato. In questo modo si rischia di alimentare la paura”.