Il maltempo imperversa sull'Italia: sarà un' Immacolata con pioggia e neve anche in pianura

Sarà una festa dell'Immacolata all'insegna del maltempo, con caratteristiche diverse da Nord a Sud, ma con nevicate anche in pianura. Le forti gelate di questi ultimi giorni sulle regioni settentrionali resisteranno con l'arrivo delle correnti atlantiche favorendo nevicate fino in pianura anche abbondanti. Le temperature subiranno una scossa al ribasso al Nord con massime comprese tra 0 e 5°C, mentre saranno in aumento al Centro ed al Sud con massime fino a 18°C sulla Sicilia.

Neve in tutta la pianura padana

Nevicherà su tutto il settore padano centro occidentale con un'estensione areale che potrà superare i 250-300km di lunghezza. I quantitativi maggiori sono attesi sul Piemonte dove il manto nevoso potrà superare i 10-15cm in città come Alessandria ma nevicherà anche a Torino, Asti, Vercelli, Novara, Verbania e naturalmente Cuneo. Neve diffusa anche tra Lombardia occidentale ed Emilia con neve a Milano, Varese, Bergamo, Piacenza, Parma più debole a Brescia e Mantova, su quest'ultima probabilmente senza accumulo. Più a est il cuscino freddo sarà messo in difficoltà dall'arrivo delle correnti meridionali e la quota neve sarà strettamente dipendente dalle condizioni locali. Neve o neve mista non esclusa comunque anche a Verona. Neve a quote molto basse anche sulla Liguria centrale e occidentale, non esclusa anche fino al piano o mista nella zona di Genova.

Pioggia e maltempo in Toscana, Lazio, Campania e Nord Sardegna

L'arrivo delle correnti atlantiche metterà in campo un intenso fronte di maltempo che colpirà anche il resto della Penisola ma portando prevalentemente pioggia e temporali dalla Toscana andando verso sud. Obiettivo principale la fascia tirrenica dove sono attesi i quantitativi più importanti. Sulla Toscana si potranno superare accumuli totali di 60-70mm, fino a 40-50mm sul Lazio. Sarà colpita anche la Campania ma prevalentemente nella seconda parte della giornata. Maltempo anche sulla Sardegna, ma prevalentemente sul settore nord occidentale.

Il tempo sarà migliore dall'Abruzzo in giù

Le umide correnti di Libeccio incontreranno l'Appennino centro meridionale perdendo umidità e raggiungendo le regioni adriatiche con aria più secca. Dall'Abruzzo in giù e compresa tutta la fascia ionica e la Sicilia, il tempo sarà nettamente migliore con fenomeni più occasionali e aperture anche ampie.

l'innalzamento della temperatura in quota e il gelo che continuerà a persistere nei bassi strati potrà favorire anche qualche locale fenomeno di pioggia congelantesi, in particolare nelle vallate appenniniche emiliane della provincia di Parma. Prestare attenzione.

Vento fortissimo in Sardegna, con raffiche fino a 90 km/h

Saranno forti su Sardegna e bacino tirrenico, tutti di Libeccio con raffiche fino a 90km/h. Forte scirocco invece sul versante adriatico e ionico con punte anche di 100km/h sul medio alto Adriatico. Tra il giorno 8 e il giorno 9 prevista anche acqua alta sulla laguna veneta fino a 130cm. Mareggiate sono previste lungo tutte le zone esposte.