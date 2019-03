Ilaria Cucchi: mio fratello morto per traumi, perizia lo ammette

Roma, 9 mar. (askanews) - L'ultima perizia sulla morte di Stefano Cucchi "è stata comunque costretta ad ammettere che i traumi inflitti a mio fratello il 15 ottobre 2009 e le conseguenti sofferenze che ne sono derivate sono stati uno dei fattori che hanno contribuito alla sua morte". Lo afferma la sorella Ilaria spiegando che il dato si "evince dalla lettura integrale" del documento. "Tutto questo nonostante le evidenti falsità e incongruenze del materiale processuale che avevano a disposizione emerse nel processo bis che stiamo oggi vivendo. E sotto gli occhi di tutti", aggiunge Ilaria.Insomma - ricorda ancora la sorella del giovane geometra morto ad una settimana dall'arresto per droga - "il 30 ottobre 2009 i generali Casarsa e Tomasone hanno indicato la strada oppure sono stati dei veggenti. Ma evidentemente non è bastato a salvare i propri sottoposti dal nesso causale che è stato comunque riconosciuto anche dai periti del processo 'sbagliato' pendente in Corte d'assise d'appello i quali hanno sostanzialmente affermato, anche sulla base della perizia Cattaneo, che Stefano Cucchi era già malato"."E questo quando è stato violentissimamente pestato. Tutto questo nonostante il fatto di non aver potuto prendere atto che aveva anche una frattura di L3, oltre al sacro, diversamente da quanto affermato" dai precedenti periti. "Come famiglia non posso non denunciare la violenza che i normali cittadini sono spesso costretti a sopportare dalla violenza del 'potere'. Noi sappiamo come stava Stefano, noi lo abbiamo vissuto e tutti i testimoni che lo hanno visto lo hanno detto. Ora andiamo avanti". E comunque con buona pace di alcuni "i periti hanno escluso anche la morte per epilessia".