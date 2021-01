Covid, parte la vera prova vaccinazioni. Il governo preoccupato per i ritardi di Lombardia, Abruzzo, Sardegna e Calabria

In Inghilterra un milione di persone sono state già vaccinate contro il Covid-19. Nel nostro Paese poco più di 100 mila (65.515 sono donne, 43.939 uomini). Al di là di quello che dicono i No Vax, occorre fare in fretta se si vuole scongiurare un’altra brutta malattia, questa volta insita in tutte le economie in crisi: i licenziamenti. Marzo incombe sulla testa di molti lavoratori. La domanda è: la macchina delle vaccinazioni è in grado partire? C’è da scommetterci, il governo, il futuro dell’Italia che produce, al netto delle esternazioni di Matteo Renzi sul Recovery Fund, è legata alla risposta che Giuseppe Conte e il suo esecutivo sapranno dare al proletariato (una parola che esiste ancora, anche se nessuno la usa più ndr), alla piccola, media e grande borghesia, ma anche ai patron delle piccole, medie e grandi imprese.

Vaccinare in fretta

Vaccinare bene e in fretta potrebbe ridare ottimismo a tutto il tessuto economico del Paese. Parola d’ordine: “fare in fretta e bene”, non basta più il mantra: “andrà tutto bene” che ha accompagnato gli italiani per quasi tutto il 2020. Occorre vaccinare anche perché la gente continua ad ammalarsi. Lo dice il quotidiano bollettino di aggiornamento del Ministero della Salute. Sono stati 102.974 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il cosiddetto "tasso di positività" è del 13,8%. Il tasso di contagio, calcolato misurando il numero di nuovi positivi rispetto all'aumento di tamponi realizzati rispetto al giorno prima, i cui risultati, in realtà, sono spalmati su più giorni, era di 17,6%.

La resa dei conti

Il governo fa i conti anche dentro se stesso. Ad attaccare il Piano vaccini messo a punto dagli esperti e dal Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, è anche la ministra per l'Agricoltura, Teresa Bellanova, che parla di "insufficienza e poca chiarezza". Ma i ritardi e le problematiche legati alla mancanza di medici, al personale sanitario in ferie e alla carenza di siringhe di precisione mettono in apprensione anche altri membri dell'Esecutivo e i tecnici, che hanno manifestato preoccupazione proprio nel corso vertice di Governo tenuto dal premier Giuseppe Conte, con i capigruppo della maggioranza, il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, e i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

Male la Lombardia

Sotto i riflettori la Lombardia: con il suo 3,8% di vaccinazioni effettuate rispetto alle dosi ricevute è ancora in coda alla classifica sulle somministrazioni. Quella graduatoria è "agghiacciante", tuona l'assessore alla Salute della Lombardia, Giulio Gallera - "per non parlare - aggiunge - di quelle regioni che hanno fatto la corsa per dimostrare di essere più brave di chissà chi. Noi siamo una regione seria". Gallera ha anche spiegato il perché del ritardo: "Non richiamo i medici dalle ferie" - "Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate", ha sostenuto l'assessore. "Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa. Ma assicuro tutti che faremo in tempo, nei tempi previsti. La vaccinazione è una priorità. E il 17 gennaio iniziamo con i richiami per chi ha avuto una prima somministrazione".

Il gelo della Lega

Ma il suo stesso partito, la Lega, gela l'assessore specificando che le sue dichiarazioni "non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombardia". Il Lazio di Zingaretti, con 22.225 vaccinati, è la regione con il più alto numero di vaccinazioni in assoluto ed anche quella con la più alta percentuale di vaccinati (48,5%) sul numero di dosi consegnate (45.805). Nelle ultime posizioni della classifica la Lombardia. Meno solo la Calabria (3,5%), la Sardegna (3,0%), il Molise (1,7%) Sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 347.

Cattive nuove

Cattive nuove, l’esecutivo sta pensando ad una ordinanza-ponte che anticipi al giorno dopo l'Epifania il nuovo Dpcm con le misure anti contagio, atteso per il 15 gennaio: è solo una delle ipotesi portata al tavolo di maggioranza e al vaglio del governo. La misura mirerebbe a contenere la nuova impennata di contagi da Covid-19 che si è registrata negli ultimi giorni. Da una parte, con l'ordinanza si andranno a rivedere i meccanismi che portano le regioni dalla zona gialla a quella arancione o rossa, che scatterebbe con soglie dell'Rt (l'indice di contagio) più basse: la zona arancione scatterà con soglia di contagio dell'1 e non più dell'1,25; quella rossa scatterà con soglia dell'1,25 e non più dell'1,50.

Il vertice di governo

Infine, si terrà un vertice tra il premier e i capi delegazione sul nuovo Dpcm. Ci sono ancora dubbi sulla riapertura delle scuole, ma la ministra Azzolina insiste: “Posso confermare la volontà del governo di riaprire. Avremmo voluto farlo a dicembre, ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni. Poi avremmo voluto tornare al 75% e invece abbiamo accolto il suggerimento del 50%. Abbiamo collaborato: ora è arrivato il tempo di tornare in classe”. Si sta valutando la possibilità di ''rafforzare'' la zona gialla nazionale sul modello di quanto avvenuto durante le feste. Il tema dei ristori per chi si prepara ad affrontare nuove chiusure è già stato sollevato durante il vertice di maggioranza. Andrà “tutto bene”? Sì se si comincerà a vaccinare. L'Italia si giocando tutto, non c'è tempo per le polemiche di palazzo.