(ANSA) - MATERA, 21 APR - Il principe Alberto II di Monaco è arrivato in serata a Matera: sarà ospitato in un albergo nel cuore dei rioni Sassi. Tra ieri e oggi, il principe ha visitato alcune città della Puglia. Domani mattina, nella Città dei Sassi, Alberto II sarà ricevuto in Prefettura e in seguito si recherà ad Alberobello, ultima tappa prevista delle sue tre giornate appulo-lucane. (ANSA).