Roma, 28 apr. (askanews) - "In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni". Così Papa Francesco durante la messa a Casa Santa Marta in Vaticano.