Il Papa lascia il Gemelli, il rientro in Vaticano dopo 10 giorni

Roma, 14 lug. (askanews) - Dopo 10 giorni di ricovero in seguito a un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare al colon, Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Agostino Gemelli di Roma per fare rientro in Vaticano.È uscito in "anonimato" così come era arrivato. Senza troppo clamore, a bordo di una Ford, Francesco - accompagnato solo dall'autista e da un collaboratore - è uscito dal Gemelli alle 10.45. E si è fermato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, in forma privata, per pregare davanti all'Icona di Maria Salus Populi Romani, a cui il Pontefice è particolarmente legato.Affaticato ma sorridente, il Papa si è voluto fermare e scendere dall'auto per salutare la pattuglia dell'Esercito appostata vicino alle mura vaticane. Poi ha fatto ingresso a Casa Santa Marta.