Il Papa in Romania, 'tour de force' ai quattro angoli del paese

Città del Vaticano, 29 mag. (askanews) - Il viaggio che il Papa compirà in Romania da venerdì a domenica prossimi (31 maggio - 2 giugno) sarà, in alcune tappe, un "tour de force", secondo il portavoce vaticano Alessandro Gisotti.Jorge Mario Bergoglio dedicherà il primo giorno, il 31 maggio, a Bucarest, dove arriva in aereo da Roma, il secondo giorno, il primo giugno, da Bucarest, a sud della Romania, si trasferirà in elicottero in mattinata al santuario mariano di Sumuleu-Ciuc, al confine con l'Ungheria, a nord ovest del paese, e nel pomeriggio a Iasi, al confine con la Moldavia, a est del paese. Il 2 giugno, infine, terzo e ultimo giorno del viaggio, il Papa si reca da Bucarest a Sibiu, in aereo, e da Sibiu a Blaj, in elicottero, al centro della Romania, e poi, di ritorno, di nuovo a Sibiu in elicottero e da qui a Roma in aereo. E nel corso di un briefing dedicato al viaggio, Gisotti, che ha sottolineato come Papa Francesco porti così a compimento il viaggio compiuto da Giovanni Paolo II in Romania nel 1999, quando riuscì a visitare solo la capitale, ha ammesso che, in particolare, il secondo giorno sarà un "tour de force" e anche il terzo giorno sarà "impegnativo" dal punto di vista dei trasferimenti.Al centro del viaggio, il mese mariano di maggio, particolarmente sentito in un paese, la Romania, soprannominato "il giardino della madre di Dio", la dimensione ecumenica, in un paese a maggioranza ortodossa e dove protestanti e cattolici sono minoranza, e il martirio dei cattolici sotto il regime comunista. Il 31 maggio, dopo gli incontri ufficiali con le autorità civili nel corso della mattinata, il Papa, nel pomeriggio, incontra il Patriarca ortodosso Daniel nel Palazzo del Patriarcato, successivamente incontra il Sinodo permanente della Chiesa Ortodossa Romena e alle 17 partecipa ad una preghiera del Padre Nostro nella nuova Cattedrale Ortodossa, prima di trasferirsi nella cattedrale greco-cattolica di San Giuseppe per celebrare messa. La mattinata di sabato primo giugno è incentrata sulla visita al santuario mariano di Sumulei-Ciuc, al confine con l'Ungheria, mentre nel pomeriggio a Iasi, al confine con la Moldavia, Francesco presiede un "incontro mariano con la gioventù e con le famiglie". E' tutto il viaggio, del resto, ad avere un "accento mariano", come ha sottolineato il portavoce vaticano Alessandro Gisotti nel corso di un briefing. Il logo del viaggio rappresenta la Madonna e il popolo di Dio che cammina sotto la sua protezione, mentre la medaglia commemorativa raffigura la cartina della Romania e la lettera "M" di Maria. Domenica due giugno, infine, il Papa si trasferisce a Blaj, al centro della Romania. Qui Francesco presiede la cerimonia e pronuncia l'omelia, ma a celebrare è il cardinale Lucian Muresan, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica rumena. Durante la messa vengono beatificati sette vescovi martiri dell'epoca comunista: Vasile Aftenie e Ioan Balan, Valeriu Traian Frentiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Alexandru Rusu. In serata il rientro a Roma.Quello in Romania, poi, a pochi giorni dalle elezioni europee, sarà "un viaggio in Romania ma non solo per la Romania", ha detto Gisotti. Il portavoce vaticano ha ricordato che la trasferta di Francesco cade nel semestre di presidenza romena dell'Unione europea ed ha confermato che, a pochi giorni dalla chiusura delle urne nei 28 paesi Ue, "il tema e la dimensione del viaggio sono pastorali, ma immagino che si possano leggere alcuni degli interventi che farà in chiave europea"."Recentemente a Sibiu c'è stato un vertice nel quale è stata messa in rilievo l'importanza della pace, del lungo periodo di pace assicurato dall'Unione Europea, la prosperità e il progresso che questo ha comportato", ha ricordato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, in un'intervista all'Osservatore Romano e a Vatican News. "Il Papa richiamerà naturalmente quelli che sono i valori fondanti di questa Europa e anche le radici cristiane, perché questi valori - la dignità della persona, la solidarietà - trovano la loro fondazione più ferma proprio nel patrimonio cristiano di cui anche la Romania è portatrice. Sarà quindi un incoraggiamento a continuare a dare il proprio contributo alla costruzione di questa Europa che, speriamo, diventi sempre più solida, fondata su valori fondamentali quali sono i valori cristiani". Francesco, più in generale, "vuole farsi testimone di carità, soprattutto nei confronti dei giovani, invitandoli a favorire sempre quella cultura dell'incontro, come dice Lui, che permette veramente di ritrovarsi insieme in un momento storico in cui invece prevalgono le divisioni e le contrapposizioni".Quanto alla tappa a Sumuleu Ciuc, "credo - ha detto Parolin - che tutti conosciamo la sensibilità del Papa, il suo continuo appello al rispetto delle varie componenti, delle tradizioni, delle culture, dei costumi di ogni realtà, all'interno dell'unità di un Paese. Credo che il Papa farà un appello in questo senso, cioè al rispetto all'interno dell'unità del Paese. E nel santuario dove si recherà, questo appello risuonerà particolarmente forte; un appello a camminare insieme, come dice il motto di questo viaggio, superando le divisioni storiche e ritrovandosi tutti nell'unità della fede condivisa". Al santuario mariano, ai confini con l'Ungheria, nei secoli passati bastione anti-ottomano e anti-protestante, è prevista per la visita di Papa Francesco il primo giugno la presenza del presidente ungherese Janos Ader, non il primo ministro Viktor Orban.