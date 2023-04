Il Papa ha lasciato il policlinico Gemelli

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 01 APR - Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. "La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. Gemelli. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l'Assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l'equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni". Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. (ANSA).