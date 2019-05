Il dramma di un soldato e della sua famiglia, una colletta da 600mila euro per vivere

“Quando nel dolore si hanno compagni che lo condividono, l’animo può superare molte sofferenze” (William Shakespeare). Per salvare la vita di uomo servono 600 mila euro, in poche ore ne sono stati raccolti quasi 85 mila, grazie a una sottoscrizione aperta da Barbara Rado, la moglie di Gianpiero Saglimbene, 37 anni, sergente maggiore dell'Esercito in servizio presso i "Lancieri di Novara" (5°) di stanza a Codroipo (Udine). La corsa contro il tempo è appena incominciata, serve ancora un travolgente scatto di solidarietà per salvare la vita di questo soldato affetto da un sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde: malattia difficile ma non impossibile da debellare, si può senz’altro tentare.

Un sarcoma molto raro

L’operazione costa un occhio delle testa, per una famiglia normale la cifra è inarrivabile. Ecco perché Barbara ha deciso di coinvolgere gli italiani in questo disperato gesto d’amore. “Dopo la pubblicazione del post su facebook, stiamo riscontrando parecchia solidarietà da ogni parte: ne siamo felici. Anche Gianpiero non riesce a credere alla cifra sinora raggiunta. Ci tenevo a dirvi, che in ogni caso teniamo altre porte aperte, infatti siamo in contatto anche con alcuni centri che si occupano di sarcomi, in UK, inoltre lunedì ho già un appuntamento a Padova con un famoso Chirurgo Oncologo, "Cristiano Huscher". Un uomo che osa dove altri si arrendono. “Quindi se anche dall'America dovessero dirci di no, siamo determinati a non fermarci!”. Nel frattempo voi condividete il più possibile!”. Parole che serrano un nodo in gola, anche perché la donna non ha voluto nascondere nulla. “Gli è stato diagnosticato un sarcoma molto raro e aggressivo, chiamato sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde ed è stato dichiarato in stato terminale”.

La fiducia nasce da un precedente.

La fiducia nasce da un precedente. Riferisce la donna sul social: “Facendo alcune ricerche abbiamo scoperto che un altro giovane guerriero, coetaneo di mio marito, Orlando Fratto, che ha avuto un sarcoma simile, è stato operato e salvato in America nell’ospedale "Columbia University Medical Center" dal dottor Kato Tomoaki con una procedura da lui inventata e chiamata “Whipple” ed è proprio lui il primo dottore al mondo e l’unico in grado di eseguire questa delicatissima operazione. Noi siamo in contatto con il dottor "Kato" il quale sta esaminando il quadro clinico di Gianpiero”. A Gianpiero la malattia fu diagnosticata nel 2014, da quel giorno la vita del lanciere è “un calvario di chemioterapie, corse in ospedale, varie operazioni e trasfusioni, in pratica tutto ciò che occorre fare quando questo maledetto male ti colpisce”, spiega Barbara. Giampiero non smette di combattere, per lui un simile atteggiamento non è plausibile, vuole vedere crescere i sui bambini di 6 e 7 anni: “Hanno tanto bisogno di lui come ogni bambino ha bisogno dei propri genitori, per la sua amatissima e giovane moglie e per la sua famiglia”, racconta chi li conosce. Detto fuori dai denti, “quell’operazione è necessaria, perché dà una chance in più. Quella che potrebbe salvargli la vita”, ha detto Tiscali l’avvocato Leonardo Bitti, che ha verificato e rilanciato la notizia su facebook.