IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 7 MAGGIO

Milano, 7 mag. (askanews) - Alcune immagini dell'emergenza coronavirus da tutto il mondo.REGNO UNITOUna opera di Banksy è apparsa all'ospedale diSouthampton. Il dipinto monocromo, circa un metro quadro, è un omaggio al personale medico. Nella tela è raffigurato un bambino che, messi da parte Superman e Batman, gioca con un pupazzetto a forma di infermiera delservizio sanitario nazionale. La nuova supereroina dei tempi moderni.CILE In Cile le chiese sono chiuse per il lockdown da Covid-19. Ma per andare incontro ai fedeli in un quartiere bene di Santiago del Cile un parroco ha trovato una soluzione: munito di mascherina (ma non di guanti) il prete dà appuntamento a chi vuole fuori dalla chiesa. Qui i fedeli aspettano con pazienza il loro turno per confessarsi e per ricevere l'ostia.YEMENSana'a in quarantena. Nella capitale in mano ai ribelli Houthi è stato imposto un coprifuoco di 24 ore in seguito alla notizia del primo morto da coronavirus nella città. Si tratta di un cittadino somalo morto in un hotelIRLANDA DEL NORDI murales del periodo dei "Troubles" sono una delle attrattive principali di Belfast. In tempo di Coronavirus, al fianco delle raffigurazioni del passato burrascoso fra nazionalisti e lealisti, sono spuntati gli eroi di oggi. I nuovi graffiti celebrano medici e infermieri in prima linea contro l'epidemia.VIETNAMIn tutto il mondo i buddisti celebrano la ricorrenza del Vesak, che ricorda tra l'altro il compleanno di Buddha. Nei templi di Hanoi centinaia di persone sono andate a pregare in occasione della ricorrenza. Anche in questo caso tutti indossano le mascherine