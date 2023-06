Idia supporta Dammann Frères (gruppo illy)

(ANSA) - TRIESTE, 16 GIU - Un investimento mirato ma ad ampio raggio, che potrà variare da 5 a 45 milioni di euro, per un periodo di accompagnamento da 5 a 10 anni. E' il primo investimento del fondo Ambition Agri Agro Investissement, lanciato da Idia Capital Investissement, che sosterrà la Dammann Frères, una delle più antiche Maison di tè francese, del Polo del Gusto (Gruppo illy), nei suoi obiettivi di sviluppo, con il trasferimento della sede centrale e del sito produttivo nel nuovo stabilimento che ottimizzerà la produttività garantendo al contempo un minore impatto sull'ambiente.

Cambiamenti che intendono rafforzare la posizione di leadership nel settore del tè di alta gamma in Francia e rafforzando la sua presenza in Europa e a livello internazionale. Fondata nel 1925, Dammann Frères produce annualmente più di mille tonnellate di tè, corrispondenti a oltre 140 milioni di bustine di tè all'anno e, con 350 ricette, vanta una delle più ampie selezioni di tè e infusi sul mercato. Nel 2022 ha realizzato un fatturato di 40 milioni di euro ed è molto impegnata in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSE); ha dunque avviato il processo di certificazione B-Corp, visti gli elevati standard ambientali e sociali. IDIA Capital Investissement è una Divisione del gruppo Crédit Agricole specializzata nell'accompagnamento di imprese di medie dimensioni (ETI) e di Pmi soprattutto nei settori vino, agroalimentare, transizione energetica; gestisce fondi per 2,2 miliardi di euro. (ANSA). .