Idee sostenibili contro lo spreco e la povertà alimentare

Roma, 25 mag. (askanews) - Ogni anno, nel mondo, lo spreco alimentare raggiunge un valore di 600 miliardi di dollari, pari a una quota tra il 33 ed il 40 per cento dell'intera produzione di cibo. In Italia una famiglia spreca in media 67 chili di alimenti ogni anno. L'Onu ha stimato che nel 2021 quasi 3,1 miliardi di persone hanno vissuto in condizioni di insicurezza alimentare.A Roma, l'università Luiss, in occasione del LuissFestival4Sustainability, insieme con il Banco Alimentare del Lazio, ha inaugurato un punto di raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione da donare alle famiglie in difficoltà, coinvolgendo studenti, docenti, staff e l'intera comunità dell'ateneo intitolato a Guido Carli."L'apprendimento oggi - ha detto ad askanews Giovanni Lo Storto, direttore generale della Luiss - non è più di fatto di trasferimento verticale di conoscenza per tutta la vita 'life long learning' nella nostra università abbiamo lanciato già da molti anni un concetto nuovo che chiamiamo di 'life large learning' cioè lo studente deve allenarsi al rispetto degli altri, all'inclusione, alla lotta agli sprechi, al rispetto dell'ambiente.

Deve allenarsi a collaborare con l'altro per creare più valore".Nel Lazio sono 110mila le persone che ricorrono a diversi tipi di aiuto per mettere insieme il pasto e questa realtà non si può dimenticare. "Ogni giorno - ha aggiunto Monica Tola, direttrice el Banco Alimentare del Lazio - arrivano anche a Banco Alimentare segnalazioni, richieste di aiuto, richieste di indicazioni su come ottenere un aiuto alimentare. Si tratta di persone in grave deprivazione materiale, di persone e famiglie che lavorano, ma non riescono ad arrivare alla fine del mese".L'attenzione al cibo come risorsa da preservare sarà anche il tema della XIV edizione del Premio Non Sprecare, dedicato proprio alla lotta contro spreco alimentare. Il concorso, nato da un'idea di Antonio Galdo e promosso dalla Luiss con la partnership del Gruppo ACEA, ha l'obiettivo di raccogliere e promuovere idee sostenibili e buone pratiche anti-spreco e si rivolge a molteplici interlocutori: aziende, istituzioni, associazioni, scuole e università, giovani under 35 e startup.