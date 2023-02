IA, domani iniziativa al Centro Studi Americani

Roma, 21 feb. (askanews) - Appuntamento al Centro Studi Americani il prossimo 22 febbraio alle 15:00 con l' evento "The race to disruptive technologies: nations as ecosystems of knowledge". L'iniziativa, organizzata dal Centro Studi Americani e Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine in collaborazione con l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, rappresenta l'occasione per un'analisi sull'applicazione e gli sviluppi delle tecnologie disruptive e quantistiche nell'ambito delle relazioni internazionali con un focus particolare sulla geopolitica dell'intelligenza artificiale e sulla relativa regolamentazione internazionale. Askanews sarà media partner dell'evento.Dopo i saluti di Gianni De Gennaro - Presidente, Centro Studi Americani, Courtney Nemroff - Minister for Economic Affairs, US Embassy to Italy, e Luciano Violante - Presidente, Fondazione Leonardo-Civilità delle Macchine, il programma prevede la relazione introduttiva di Enrico Prati - Professore associato presso Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano e gli interventi su "disruptive technologies: lo stato dell'arte" di Cosimo Accoto - Research affiliate & Fellow, Massachusetts Institute of Technology Boston, Alessandro Curioni - IBM Fellow, Vice President Europe and Africa and Director, IBM Research Zurich, Francesco Marradi - Colonnello 4° Reparto di Stato Maggiore Aeronautica (Eurofighter Typhoon Programme Office), Dario Pagani - Head of Digital and Information Technology, ENI, Clementine Starling - Director of Forward Defense Program, Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council. Modererà Riccardo Luna - Giornalista, Direttore Italian Tech e Green & Blue.A seguire confronto su "Filiere di produzione: relazioni economiche e commerciali per l'approvvigionamento delle risorse" con gli interventi di Marco Bellezza - Amministratore Delegato, Infratel Italia, Andrea Billet - Ammiraglio, Capo del Servizio Certificazione e Vigilanza dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Francesco Di Sandro - Senior Vice President Strategic Planning | Strategy and Market Intelligence Office, Leonardo, Anna Puglisi - Director of Biotechnology Programs and Senior Fellow, Georgetown's Center for Security and Emerging Technology (CSET). Modererà Barbara Carfagna - Giornalista e conduttrice, RAI.Altro confronto sarà su "Sfide normative internazionali. Il contesto civile e gli aspetti militari", con gli interventi di Pietro Alighieri - Contrammiraglio, Capo dell'Ufficio Supporto e coordinamento all'attività decisionale del Segretariato Generale della Difesa/D.N.A. in materia di politica e programmi agli armamenti; Andrea Gilli - Senior Researcher, Research Division, NATO Defense College; Giancarlo Granero - Capo Unità di coordinamento e relazioni interistituzionali, DG DEFIS (Defence Industry and Space), Antonio Malaschini - già Segretario generale del Senato. A moderare sarà Barbara Gasperini - Giornalista e autrice televisiva.L'intervento conclusivo sarà di Luca De Angelis - Esperto per la microelettronica e l'innovazione, Ministero delle Imprese e del Made in Italy.