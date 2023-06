I viaggi all'estero trainano la ripresa, +21,1% su 2022

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Vacanze in Grecia, Spagna, Egitto, Usa e Giappone e crociere in cima alla classifica delle tipologie di viaggio più richieste. Per le ferie degli italiani - emerge dall'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze - cresce la voglia di viaggi oltre confine. Per il trimestre estivo 2023, saranno complessivamente 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie all'attività di agenzie di viaggio e di tour operator.

Trainano le vacanze all'estero (+21,1% rispetto all'estate 2022). Tra le destinazioni più gettonate spicca l'Egitto, che tra offerta mare, tour culturali e crociere sul Nilo è in assoluto la meta più richiesta tra quelle a medio-raggio, segnalata dall'87,1% delle agenzie. Sul corto raggio, invece, continuano a imporsi Grecia e la Spagna; un discreto interesse è stato segnalato anche per il Portogallo e la Francia. Per il lungo raggio, invece, le richieste dei viaggiatori si sono concentrate sugli Stati Uniti e il Giappone, seguiti da Thailandia e Caraibi. Non sono mancate, però, anche richieste per Tanzania, Maldive, Messico, Oman, Filippine, Zambia. Per chi ha scelto l'Italia, invece, le destinazioni preferite risultano la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Campania, la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio. (ANSA). .