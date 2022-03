I ragazzi del Fridays For Future in piazza in oltre 70 città

Roma, 25 mar. (askanews) - Tornano in piazza oggi i ragazzi del Fridays For Future, il movimento ambientalista mondiale lanciato da Greta Thumberg, nella giornata in cui a livello globale si tiene lo Sciopero Globale per il Clima. "People not profit - Silence is not an option", lo slogan dell'iniziativa: "Le connessioni tra guerra e crisi climatica sono molteplici. Basta mettere a rischio il futuro e la vita di miliardi di persone per nutrire gli interessi di pochi. Il recente report dell'IPCC ci ha messo davanti ad uno scenario sconvolgente: dobbiamo agire subito", dicono gli organizzatori.Migliaia i giovani attesi nelle varie iniziative organizzate "per la giustizia climatica e per la pace" in oltre 70 città italiane: a Roma corteo dalle 9.30 da Piazza della Repubblica a piazza San Giovanni; a Milano corteo dalle 9.30 da Largo Cairoli; a Napoli da piazza Garibaldi dalle 9.30; a Torino da piazza XVIII dicembre dalle ore 10; a Palermo da Piazza Politeama dalle 9.Il FFF chiede in particolare che "i paesi del Nord del Mondo garantiscano dei risarcimenti climatici alle comunità più colpite e che i leader mondiali smettano di fare discorsi pieni di greenwashing e intraprendano una vera azione per la salvaguardia del clima"."Siamo stanchi di sentire le bugie scritte ad hoc dai pubblicitari delle multinazionali del fossile e dai governi che le sostengono. Questa volta scenderemo in piazza non solo per presentare le nostre richieste, ma per creare sistemi più ampi basati sull'amore, l'empatia e la cura delle nostre comunità che metteranno al primo posto la cura delle persone piuttosto che il denaro. Ci riuniremo il 25 marzo 2022 sotto l'hashtag #PeopleNotProfit e continueremo a riunirci per la nostra visione condivisa di un pianeta migliore che sia equo verso tutti i suoi abitanti", ha spiegato Martina Comparelli, una dei portavoce del movimento italiano FFF."In Italia, come nel resto del mondo, tutti i cittadini sono invitati a scendere in piazza per far arrivare queste parole e queste rivendicazioni ad una classe politica che tuttora sembra totalmente ignara della reale gravità della crisi climatica", è l'auspicio di Fridays For Future Italia.