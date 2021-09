Venezia, 9 set. (askanews) - I Papaboys sbarcano a Venezia, con il "Premio Different", dedicato al mondo della cultura e della solidarietà, nel quadro dei premi collaterali della 78esima edizione della Mostra Cinematografica di Venezia. I "ragazzi del Papa" approdano al Lido con un'iniziativa inedita: per la prima volta la proposta è una messa dedicata a tutti gli artisti e addetti ai lavori, con un messaggio del Patriarca di Venezia. Una frase di Papa Francesco, in contemporanea, viene consegnata da 50 giovani a tutti gli operatori del cinema e alle istituzioni presenti al Lido: "Sia un luogo di comunione, creatività, visione e scuola di umanesimo", si legge. Il 10 settembre, nella cornice storica del Chiostro dell'Istituto di Studi Ecumenici "S. Bernardino", andrà invece in scena la prima edizione del 'Premio Different", promosso dalla produzione cinematografica indipendente 3B Film, per valorizzare coloro che ogni giorno, "con il lavoro e con il cuore, fanno davvero la differenza". Tra i premiati dell'edizione 2021, Santo Versace, l'architetto Raimondo Grassi, monsignor Dario Edoardo Viganò e il regista americano Dario Linus Acosta.ELENCO DEI PREMIATI EDIZIONE 2021 E MOTIVAZIONIPremio Different a Santo Versace MOTIVAZIONE: Per una vita dedicata con passione e straordinario impegno lavorativo alla moda, contribuendo alla vera crescita internazionale del 'Made in Italy' e portandolo nel mondo come stile di eleganza, emblema di passione e sfida di speranza. Premio Different a Armondo Linus Acosta, regista e sceneggiatore MOTIVAZIONE: Per una vita dedicata al cinema della bellezza, nella produzione e nella regia, alla ricerca costante delle motivazioni profonde che scuotono l'anima, percorrendo ogni suono e movimento di scossa anche nello Spirito. Premio Different a Mons. Dario Edoardo Viganò, vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e Scienze Sociali della Santa Sede MOTIVAZIONE: Per il generoso impegno culturale come massimo esperto di cinematografia della Chiesa, al servizio del Santo Padre Francesco e per l'instancabile lavoro che lo ha portato a coniugare in ogni angolo della terra, Cinema, Arte e Vangelo. Premio Different all'Architetto Raimondo Grassi, urbanista ed industriale italiano MOTIVAZIONE: Per l'impegno professionale profuso come qualificato estimatore del patrimonio culturale, artistico ed ambientale della città eterna, con uno sguardo proiettato al futuro ed all'innovazione, senza dimenticare mai il rispetto dei valori e della bellezza. Premio Different al Dottor Massimo Pamio, direttore artistico del Museo Internazionale della Lettera d'Amore MOTIVAZIONE: Per aver creduto con enorme impegno intellettuale alla potenza dell'amore, raccogliendo migliaia di testimonianze in tutti i paesi del mondo, esposte all'interno del museo di Palazzo Valignani in Abruzzo, a Torrevecchia Teatina. Premio Different al Dottor Enzo De Camillis, regista e scenografo MOTIVAZIONE: Per aver saputo valorizzare, come direttore artistico e ideatore del premio "La Pellicola d'Oro", le maestranze, i mestieri e l'artigianato del cinema italiano, troppo spesso abbandonati e dimenticati dalle grandi produzioni. Premio Different al Dottor Alberto di Giglio, regista, documentarista, ed esperto di sindonologia MOTIVAZIONE: Per aver portato nel mondo del cinema italiano un sapore di spiritualità e di ricerca di infinito, attraverso la realizzazione delle Giornate Internazionali del film religioso di Todi, di cui è direttore. Premio Different di Venezia al Project Manager della Candidatura UNESCO di Padova Urbs picta MOTIVAZIONE: Per il suo ventennale impegno nella preservazione dei siti del Patrimonio Mondiale UNESCO nel Veneto e a Venezia e in vari Paesi del mondo, impegnandosi, soprattutto, per promuovere il coinvolgimento delle comunità locali nella loro gestione.