I Nas in allevamenti visoni in Centro Italia: norme rispettate

Roma, 14 nov. (askanews) - Nel corso della settimana i militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma hanno effettuato un monitoraggio degli allevamenti di visoni nel territorio del Centro Italia, nell'ambito di servizi tesi a fronteggiare l'emergenza da covid-19.In particolare, i controlli - condotti in collaborazione con il personale dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle rispettive Asl dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo - hanno interessato 3 aziende agricole nelle province di Forlì, Ravenna e L'Aquila.Nel complesso, in tutti e 3 gli allevamenti ispezionati è stato riscontrato il regolare rispetto delle norme di biosicurezza e dei previsti protocolli covid-19 e veniva accertata l'assenza di sintomi clinici riferibili ad infezione da sars - Cov-2, né ad altre patologie respiratorie.Soltanto in un caso gli operanti hanno proceduto - in via cautelativa e a salvaguardia della salute pubblica - al temporaneo vincolo sanitario di un allevamento di visoni, per aver rinvenuto un capo in apparenti precarie condizioni di salute, in attesa dell'esito dei prelievi biologici effettuati sui complessivi 2.400 mustelidi.