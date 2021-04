I mille volti di Bob Dylan. Guarda la diretta oggi alle ore 17

(Adnkronos) - Il 20 aprile 2021, presso il Centro Studi Americani di Roma, avrà luogo online la presentazione del libro Bob Dylan and the Arts: Songs, Film, Paintings and Sculpture in Dylan’s Universe (Edizioni di Storia e Letteratura 2020), a cura di Maria Anita Stefanelli, Alessandro Carrera e Fabio Fantuzzi. Nato dal primo convegno accademico italiano sulla figura di Bob Dylan (“Bob Dylan and the Arts”, 28-30 ottobre 2018, Università degli Studi Roma Tre), il tomo raccoglie saggi inediti di artisti, musicisti, critici e accademici provenienti da tutto il mondo, che dialogano tra loro sulle inesauribili sfaccettature dell’opera di Dylan, offrendo, in particolare, pagine inedite sul suo rapporto con il pittore Norman Raeben. Oltre ai curatori, interverranno Sara Antonelli (Università Roma Tre), Jacopo Tomatis (Università degli Studi di Torino) e Silvia de Min (Sorbonne, Parigi). Modera il giornalista e critico musicale Ernesto Assante. Con la partecipazione straordinaria dei cantautori Valerio Sanzotta e Bert Lee (in collegamento da New York), che offriranno degli intermezzi musicali. L’incontro avverrà in forma digitale dalle 17:00, a cura di Edizioni di Storia e Letteratura e del Centro Studi Americani di Roma, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’U.N.E.S.C.O.. Potrai vedere l’incontro sul sito Adnkronos cliccando su www.adnkronos.com/i-mille-volti-di-bob-dylan-guarda-la-diretta-alle-ore-1700-di-domani_4SX8lhbmCMi1OJT9bpCaym