I controlli ai confini scatteranno alle 14 di oggi

(ANSA) - TRIESTE, 21 OTT - La sospensione del Trattato di Schengen in merito ai controlli alle frontiere per ragioni di sicurezza legate a possibili infiltrazioni terroristiche attraverso la 'rotta balcanica' lungo i Paesi dei Balcani, scatterà alle 14 di oggi. Inizialmente il provvedimento durerà dieci giorni prorogabili, cioè fino alle 14 di martedì 31 ottobre. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il dispositivo comprende i 22 valichi principali per 232 chilometri di confine con la Slovenia, a Est, e a Nord, con l'Austria. Da oggi in entrata e in uscita dall'Italia potranno essere chiesti i documenti. (ANSA).