I 110 anni di Maria Carpatachi, la più longeva del Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 27 OTT - E' stata festeggiata oggi a Trieste Maria Carpatachi, che con i suoi 110 anni è la donna più longeva del Friuli Venezia Giulia. Per lei una torta e le candeline da spegnere soffiando, attorniata dal personale e dagli ospiti della residenza per anziani dove vive. La nonnina è nata in Grecia e si è trasferita a Trieste, con il marito friulano, nel Dopoguerra.

"Ma non è questo il periodo giusto per il compleanno" precisa "in realtà sono nata a febbraio". A quel tempo, però, i documenti non venivano registrati nell'immediato, ed è dunque probabile che la sua nascita sia stata segnalata ufficialmente più tardi dell'effettivo momento in cui è venuta al mondo. Comunque, sia, la nonnina è stata festeggiata oggi e tra la musica, le foto e i tanti regali, si è commossa. "Sono felice - ha detto - e un po' emozionata". A chi le chiedeva quale fosse il segreto della sua longevità, ha risposto candidamente: "Una vita semplice, mangiare poco e buono. E avere sempre il sorriso". (ANSA). .