Le guide de L’Espresso, da Bottura a Uliassi ecco i magnifici 7 della cucina italiana

Sono sette quest’anno, due in più rispetto alla precedente edizione, i ristoranti al vertice della ristorazione che hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque cappelli, secondo la guida I ristoranti e i vini d’Italia 2019 de L’Espresso, presentata a Firenze. Al top dei ristoranti si conferma l’Osteria Francescana di Modena, di Massimo Bottura premiata per il secondo anno consecutivo "Pranzo dell'anno”.

I magnifici 7 della cucina italiana

Nella guida premiati con 5 cappelli, oltre a Bottura sono presenti altri 6 super chef : Niko Romito del Casadonna reale di Castel di Sangro , Massimiliano Alajmo de Le Calandre a Rubano (Padova), Enrico Crippa di Piazza Duomo ad Alba, Mauro Uliassi chef del ristorante Uliassi a Senigallia e le new entry Nobert Niederkofler dell’ Hotel Rosa alpina-St. Hubertus di Badia e Riccardo Camaini chef del Lido 84 di Gardone Riviera. Tra le novità di questa 41esima edizione la guida dei vini diventa un inserto di quella dei ristoranti. curata da Andrea Grignaffini - ne diventa parte integrante con una "super-selezione" delle migliori bottiglie italiane. Mentre la sezione dedicata alle “migliori pizzerie”, inaugurata negli anni scorsi, è ancora più ricca e approfondita.

I punteggi

Da cinque a uno, con le menzioni esterne alla classica dei senza voto - semplicemente dei locali consigliati dagli ispettori -, ogni posizione ha un suo specifico significato. 1 cappelli significa una buona cucina, 2 cappelli una Cucina di qualità e di ricerca, mentre i 3 cappelli simboleggiano una cucina ottima. Salendo nell'empireo, i 4 cappelli una cucina eccellente, e i 5 cappelli, com'è ovvio, il meglio in assoluto. Dallo scorso anno, sono stati inoltre introdotti i Cappelli d'oro, ovvero i Nuovi classici della cucina italiana.

Il Cappello d'oro

Il Cappello d'oro, categoria introdotta l'anno scorso e riservata ai 'nuovi classici' che hanno contribuito a cambiare la ristorazione italiana, vede: Caino a Montemerano, Casa Vissani a Baschi, Colline Ciociare ad Acuto, Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio, Don Alfonso 1890 a Sant'Agata sui Due Golfi, Enoteca Pinchiorri a Firenze, Lorenzo a Forte dei Marmi, Miramonti L'altro a Concesio, Romano a Viareggio, e San Domenico a Imola. A quota quattro cappelli un'ampia 'pattuglia' formata da 23 locali: Antica Corona reale-da Renzo, Berton, Borgo Santo Pietro-Meo modo, Casa Perbellini, Contraste, da Vittorio, Danì maison, Del Cambio, D'o Cornaredo, Duomo, Ibla, Hisa Franko in slovenia, Hotel Mandarin oriental-Seta, Hotel Rome Cavalieri-la Pergola, Il pagliaccio, Krèsios, La madia, La peca, La trota dal '63, Lume, Madonnina del pescatore, Taverna Estia e Villa Crespi.

La guida

“La guida si propone di dare una chiave di lettura critica di quanto avviene nel ‘ristorante Italia’ – sottolinea nell’introduzione il curatore delle guide Enzo Vizzari -, mai variegato e complesso come oggi e ricco tanto di conferme quanto di novità emergenti, con regioni come la Lombardia, innanzitutto, il Veneto e il Piemonte che esprimono tavole di riconosciuta caratura internazionale, e altre dove più semplicemente si amministrano più o meno consolidate rendite di posizione”.

I premi

Tra i numerosi premi: il Pranzo dell’anno va all’Osteria Francescana, la Cantina dell’anno a Al Carroponte. Cuoca dell’anno è Chiara Pavan del Venissa, mentre il giovane è Fabrizio Mellino dei Quattro Passi di Nerano. Il giovane Pizzaiolo è Alberto Morello di Gigi Pipa ad Este. Spazio in guida anche per il cliente dell’anno andato a Franco e Silvana Barbarossa.

2000 indirizzi

Secondo le decine di autori della guida il buono autentico si trova in circa 2000 indirizzi, ai quali sono dedicati una scheda e un giudizio. Duemila recensioni dunque, che sono moltissime, se si considera che ogni locale descritto viene visitato nel corso dell'anno anche più volte. Ma indica anche l'estrema selezione che la guida rappresenta, dato che questo duemila è in effetti l'1% dei luoghi in Italia in cui - per usare un termine burocratico - si "somministra" cibo.