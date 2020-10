Guerriglia urbana a Torino: roghi e vetrine infrante

Torino, 26 ott. (askanews) - Non accennano a placarsi gli scontri a Torino, dove centinaia di persone si sono radunate in piazza Castello e piazza Vittorio per protestare contro le misure del governo per arginare l'epidemia di Coronavirus.Guerriglia urbana in piazza Castello e via Roma, dove sono state infrante le vetrine delle griffe del lusso.All'imbocco di via Po da piazza Castello è stato anche schierato un blindato con idranti per disperdere i manifestanti. E intanto stato appiccato il fuoco ad alcuni monopattini in piazza Castello quasi all'angolo con via Verdi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.Assaltato anche il McDonald in piazza Castello, le cui vetrine sono state completamente spaccate. Danni anche in piazza Carignano, mentre non si placa il rumore di bombe carta e sirene.