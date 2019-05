[Il caso] Sospetti di corruzione, guerre e veleni nella magistratura. Le grandi manovre per la Procura di Roma

Doveva essere la solita guerra. E’ invece scoppiata la bomba atomica. Il passaggio della nomina del procuratore di Roma, alla guida della più grossa procura d’Italia con oltre cento pm, è sempre difficile e delicato. La successione dell’era Pignatone che ha mandato in soffitta il “porto delle nebbie”, è molto di più e sta terremotando le massime istituzioni della giustizia, magistrati, procure, Cassazione e Csm.

Il terremoto

Nell’ordine, e in pillole, ecco cosa è successo in poche ore: 1) la procura di Perugia ha indagato per corruzione il pm romano Luca Palamara, non una toga qualsiasi ma ex membro del Csm, ex presidente dell’Anm, leader di Unicost e oggi in predicato per diventare aggiunto a Roma; 2) un altro pm romano, Stefano Stefano Fava ha presentato un esposto al Csm contro l’ex procuratore Pignatone e l’aggiunto Ielo perchè che “non si sarebbero astenuti dal trattare vicende giudiziarie (l’inchiesta sull’avvocato Pietro Amara e le sentenze pilotate al Consiglio di Stato, ndr), dove erano coinvolti, in quanto avvocati difensori di una delle parti, i rispettivi fratelli avvocati”; 3) la Prima commissione del Csm, presieduta dal laico di centrodestra Alessio Lanzi, ha avviato istruttoria su entrambe le questioni ma su Palamara non riesce ad andare avanti perché “non sono noti i termini del presunto fatto/i corruttivo” e Pignatone è ormai un ex magistrato; 4) il pg della Cassazione Riccardo Fuzio ha aperto una “preistruttoria disciplinare su Palamara come sempre accade quando ci sono notizie di reato”; 5) è stato lo stesso pg Fuzio ad avvisare tutti i protagonisti di questa storia, spifferatori e anche i giornalisti: “Guai a tirare in mezzo il Capo dello Stato, questo non fa bene alle istituzioni”. In queste ore è circolata infatti la notizia che la V Commissione del Csm, il primo step delle nomine, non ha voluto audire i tre candidati alla guida della procura di Roma così come invece aveva chiesto il Capo dello Stato tramite il vicepresidente del Csm David Ermini. “Non è prassi audire i candidati, la valutazione avviene su titoli” hanno replicato i membri della V Commissione. “Il Presidente della Repubblica è anche, come noto, il Presidente del Csm. Dunque nessuna invasione di campo da parte sua perché ha solo rispettato le sue attribuzioni” ha voluto precisare Fuzio. Non è cosa buona quando qualcuno, che sembra voler giocare la partita fino in fondo, prova a strattonare persino il Presidente della Repubblica.

Una Procura che vale due ministeri

Il procuratore di Roma è incarico che secondo il manuale Cencelli degli incarichi politici vale “almeno due ministeri”. Appetiti, ambizione e potere. Ma non si capisce il terremoto in corso se non si ha chiaro il contesto: la disgregazione della politica; la crisi dei partiti; la solitudine della magistratura che, da almeno vent’anni abituata ad avere qualche sponda politica, si è ritrovata con l’appoggio, non sempre apprezzato, della sola parte grillina; il sospetto con cui la politica – la Lega soprattutto ma anche nel Pd - osserva il progredire e la tempistica di certe inchieste giudiziarie anche recenti quasi che fosse partita una nuova Tangentopoli. Salvini, ad esempio, è convinto che a giorni possa arrivare una seconda puntata dell’inchiesta di Milano che già vede indagate più di cento persone tra cui molti politici. Corruzione e mafia. E oggi una sentenza – il primo grado del processo al viceministro Edoardo Rixi per peculato – potrebbe essere la buccia di banana su cui salta il governo.

Più di cento nomine

Per tutti questi motivi la nomina del successore di Giuseppe Pignatone, sette anni in cui la procura di Roma si è finalmente tolta di dosso l’odiosa etichetta di “porto delle nebbie”, sta assumendo contorni da Armageddon. Diciamo subito che sono più di cento le nomine che il Csm dovrà completare nei prossimi mesi: c’è la procura di Roma, ma anche Torino, Brescia, Perugia, Brescia, Salerno, e una lunga lista di posti da aggiunto. Una partita di scacchi dove ogni mossa se ne porta dietro almeno altre quattro o cinque che vede protagoniste, oggi e come sempre nonostante i reiterati auspici contrari, le correnti della magistratura. Un punto questo da tenere ben presente che altrimenti non si capisce il resto della storia. Ogni casella ha infatti anche una sua lettura politica. Pignatone in sette anni ha terremotato la Capitale e i suoi assetti di potere, e quindi politici, prima con il processo Mafia Capitale e poi con molte indagini sulla corruzione grazie all’azione di due aggiunti di punta, Michele Prestipino sul fronte della lotta alla mafia, Paolo Ielo su quello dei reati contro la Pa. L’8 maggio ha lasciato l’ufficio al primo piano di piazzale Clodio per godersi la pensione. Ma la guerra per la successione è cominciata molto prima.

Continuità e discontinuità

Su due fronti: quello della cosiddetta “continuità”, cioè un magistrato allevato alla scuola e nella squadra di Pignatone e che ne continui la tendenza ad istruire grandi inchieste di sistema, ambiente e contesto piuttosto che i fatti singoli perseguiti individualmente; quello della discontinuità, “più nei nomi che nel metodo”. “Non si dica – avvertono i fan della discontinuità – che si vuol tornare al porto delle nebbie. Non è questo”. Uno dei rimproveri a Pignatone, ad esempio, è stato quello di aver lavorato soprattutto con una ristretta cerchia di collaboratori. “Il problema di questa città è che non sai mai chi ti puoi trovare accanto a cena, dunque meglio non frequentare troppe cene” diceva l’ex procuratore ai tempi di Mafia Capitale.

Lo Voi e Viola

Le due fazioni, per semplificare, si sono identificate in due nomi. Francesco Lo Voi, procuratore in carica a Palermo e di Pignatone il naturale successore, è il nome della cosiddetta “continuità”. E’ di Magistratura Indipendente ma – dettaglio importante - in V Commissione ha ricevuto un solo voto, quello di Area, la corrente di sinistra. Marcello Viola, 62 anni, agrigentino, è procuratore generale a Firenze. Su di lui si sono posizionati i fautori della cosiddetta “discontinuità” e in Commissione ha significato prendere ben 4 voti. In pratica ha la nomina in tasca. Il terzo competitor, il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, resta in corsa (ha ricevuto un voto) ma è già stato in parte azzoppato da un’inchiesta della procura di Genova sulle indagini condotte a Firenze sui concorsi universitari.

Palamara indagato

La v Commissione del Csm ha votato una settimana fa e a metà giugno la nomina dovrebbe andare in plenum. In questo frattempo è scoppiato l’inferno. La notizia di un procedimento a carico di Palamara è stata recapitata a palazzo dei Marescialli all’inizio della scorsa settimana ed è stata subito trasferita in Prima commissione. Un fascicolo coperto da segreto e per l’appunto reso noto due giorni fa, ad elezioni europee concluse, con il governo nel totale marasma e due giorni prima dell’addio alla procura di Perugia del procuratore capo Luigi De Ficchy. “Quante coincidenze, anche temporali” fa notare un laico di centrodestra del Csm. Che aggiunge: “In questi casi c’è sempre da chiedersi prima di tutto e sopra di tutto: cui prodest?”. Certo non alla nomina di Viola visto che Luca Palamara, il pm indagato per corruzione, è tra i supporter di Viola e avrebbe “dirottato” sul pg di Firenze i voti di Unicost. Avrebbe, poi, potuto ambire lui stesso a uno dei posti di aggiunto del nuovo procuratore. Incarico ora fortemente a rischio.

Altri indagati

Ora però c’è da capire cosa è questa indagine per corruzione che avrebbe già almeno quattro indagati. Un anno fa, tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018 – all’epoca Palamara era membro del Csm - è stata la procura di Roma a trasmettere gli atti a Perugia (procura competente su reati commessi dai magistrati romani). Indagando sulle sentenze pilotate al Consiglio di Stato – inchiesta che certo non ha procurato nuovi amici a Pignatone e Ielo – e la rete dell’avvocato Pietro Amara, erano emersi profili giudiziari anche per l’imprenditore Fabrizio Centofanti (nel febbraio 2018 ha patteggiato una condanna a tre anni). Il quale era anche un buon amico di Palamara. A quel punto Roma ha inviato gli atti a Perugia. Quindici mesi dopo, a dieci giorni dalla pensione del procuratore De Ficchy, arriva l’iscrizione al registro degli indagati del pm Palamara. L’ipotesi è corruzione. S’indaga su un presunto scambio di favori: Centofanti avrebbe offerto un viaggio. Non è chiaro cosa avrebbe ricevuto in cambio.

La difesa di Palamara

“Mai e sottolineo mai baratterei il mio lavoro e la mia professione per alcunchè” ha dichiarato in giornata Palamara. “Sono troppo rispettoso delle prerogative del Csm per permettermi di interferire sulle sue scelte ed in particolare su quella del procuratore di Roma e dei suoi aggiunti”. Il pm ha chiesto di essere sentito il prima possibile per chiarire la sua posizione. Che poi le correnti della magistratura abbiano deciso a tavolino le nomine di procuratori e aggiunti, questa è la storia di sempre. Come le guerre e i veleni in prossimità delle nomine. Da ipocriti far finta del contrario. Questa volta il tiro è stato alzato. E di parecchio.