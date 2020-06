Guerini: sconfiggere le mafie è prioritario per il paese

Roma, 18 giu. (askanews) - "La lotta alla criminalità e alle mafie è la priorità del Paese. Congratulazioni all'Arma dei Carabinieri e alla Magistratura per questi importanti risultati". Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato il lavoro svolto dai carabinieri del II reparto investigativo del Ros, del reparto anticrimine di Catanzaro e del nucleo investigativo di Vibo Valentia che stanno notificando l'avviso di conclusione indagini sull'operazione "Rinascita-Scott" nei confronti di 479 persone ritenute appartenenti o vicine all'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia."Lo Stato è forte e in questo delicato momento per l'Italia e l'Europa, l'attenzione deve essere altissima" ha continuato Guerini complimentandosi anche per l'esito dell'attività congiunta eseguita dalla DIA di Firenze e dai Carabinieri di Modena, con la collaborazione della Sezione Operativa DIA di Bologna e dei Carabinieri di Reggio Emilia e Crotone, e sotto il coordinamento e l'impulso della Procura distrettuale di Bologna che ha portato alla confisca di beni, per un valore di 13 milioni di euro, ad esponenti di primo piano della 'ndrangheta in Emilia Romagna.