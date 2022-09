Guendalina Tavassi accusa l’ex marito: "Mi ha inseguito con una mazza da baseball e dato bastonate in testa"

“Mi ha inseguita con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa. Una volta mi ha persino rotto il naso lanciandomi addosso le chiavi dell’auto”. Così l'influencer Guendalina Tavassi ha testimoniato nel corso del processo che vede imputato l’ex marito Umberto D’Aponte per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamenti.

Il racconto delle botte e dei maltrattamenti

L’ex opinionista di Uomini e Donne in aula ha anche raccontato come durante un viaggio in macchina l’uomo l’ha colpita ripetutamente alla testa mentre lei allattava il figlio. “Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto: sanguinavo e mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini urlando: ‘Mamma sta morendo’. Mi volevano ricoverare, ma io sono voluta tornare a casa per i bimbi”, ha raccontato l’influencer. “L’uomo è finito anche in carcere - dove è rimasto per tre mesi - per aver violato un ordine restrittivo ed aver picchiato il nuovo compagno dell’influencer davanti all’ingresso della scuola dei figli. Ma i legali di D’Aponte sostengono che lui non abbia mai picchiato la donna.

Dal colpo di fulmine alla rottura

Guendalina, difesa dall’avvocato Lucia Cristina Arquilla, durante l’udienza ha ricordato anche l’incontro con D’Aponte nel 2013, il colpo di fulmine culminato nel matrimonio avvenuto nello stesso anno. La donna ha anche parlato della nascita della prima figlia, a cui nel 2015 si è aggiunto un fratellino. Ma poi, poco dopo la nascita del secondogenito, il rapporto è degenerato. "Prima della nascita di Salvatore lui veniva a Roma solo nel weekend, ma quando si è trasferito sono iniziati i problemi: svariati tradimenti ed episodi di violenza dovuti alla gelosia – ha ricordato l’influencer - era un continuo minacciarmi e denigrarmi anche davanti ai bimbi. Mi diceva che dovevo morire".

Il tradimento

L’influencer ha riferito al pm Eugenio Albamonte, un episodio avvenuto a ottobre del 2017, dopo la scoperta di un tradimento del marito. “Lui dormiva e mi è arrivato un messaggio di una ragazza che mi riferiva di averlo visto con un’altra. Abbiamo litigato e ha spaccato il vetro della finestra, che è finito nella culla del bambino, che ha iniziato a piangere". Questi episodi violenti da parte dell’uomo sono continuati fino al 2021 e - secondo quanto raccontato dalla Tavassi- le forze dell’ordine sono dovute intervire più volte per placare l’ira dell’uomo”.

La separazione

A marzo dell’anno scorso, l’influencer ha detto al marito di volersi separare e anche questa volta l’uomo ha reagito male alla notizia: fingendo addiruttura attacchi epilettici davanti ai figli. Secondo quanto riporta il Messaggero il rifiuto di accettare la fine della loro relazione, Umberto D’Aponte lo ha manifestato con rabbia sempre crescente. La collera dell'uomo è esplosa anche nello studio dell’avvocato Leonardo D’Erasmo, dove i due si sono incontrati per discutere della fine del matrimonio. In seguito all’episodio, la Tavassi ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti dell’ex marito.

Prossima udienza a dicembe

Nel corso della prossima udienza, in dicembre, verranno ascoltati altri componenti della famiglia Tavassi: il padre e il fratello della vittima. Intanto i legali della difesa, l’avvocato Graziano Sabato e l’avvocato Giovanni Lariccia, hanno depositato le relazioni di servizio della polizia giudiziaria in relazione agli interventi effettuati nell’abitazione della donna che, a dire della difesa, confermerebbero la versione di D’Aponte che, anche tramite social, ha sempre ribadito di non aver mai picchiato la ex moglie.