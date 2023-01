Gualtieri illustra al Papa Dpcm su opere Giubileo

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Incontro di quasi un'ora, molto caloroso, tra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Papa Francesco. Il primo cittadino ha illustrato al Pontefice, innanzitutto, il dpcm per lo sblocco e l'attuazione delle opere del Giubileo. Inoltre, secondo quanto si è appreso, hanno parlato di Pace, politiche sociali, sfide ambientali, decarbonizzazione, economia, e Gualtieri ha poi raccontato al Papa del summit dei sindaci mondiali a Buenos Aires, avvenuto nei mesi scorsi. Il Papa avrebbe definito la Capitale come città unica e meravigliosa e ha espresso speranza e incoraggiamento per Roma. "E' stato un incontro bellissimo e toccante. Un incontro privato dove abbiamo parlato di tante cose. E gli ho preannunciato di questo incontro e gli ho dato la copia degli interventi previsti per il Giubileo", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all'incontro stampa con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per la presentazione del Dpcm di approvazione delle opere del Giubileo 2025. (ANSA).