(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori". Così su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (ANSA).