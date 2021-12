Gru crollata, droni e mappe 3D per accertare le cause. "Lassù è andato tutto storto"

Superare lo choc. Torino si sforza di ripartire dopo il tragico incidente di sabato scorso, quando il crollo di una gru è costato la vita a tre operai e il ferimento di altre tre persone. Già mercoledì i vigili del fuoco cominceranno lo sgombero del segmento di via Genova interessato dall'incidente: bisogna sciogliere il nodo del traffico (si tratta di un'arteria importante dell'asse sud-nord) e tentare di restituire a residenti e commercianti un barlume di normalità.

La carcassa attorcigliata della gru, il braccio dell'autogru conficcato in un balcone, i calcinacci e le auto devastate sono ancora ben visibili, la triste meta di un pellegrinaggio di torinesi che lasciano fiori e messaggi di cordoglio. La laboriosa rimozione comincerà nei prossimi giorni.

In città "rabbia e scoramento"

"Siamo tutti scossi - ammette il sindaco, Stefano Lo Russo - e in città ci sono rabbia e scoramento". "Tragedie come questa - dice l'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia - sono la nostra vergogna. Significa che non siamo ancora capaci di mettere al primo posto la sicurezza delle persone". L'inchiesta della procura, aperta per omicidio colposo e per adesso senza indagati, è in pieno svolgimento e procede su diversi fronti. Dopo lo sgombero di via Genova, cui potranno assistere come osservatori i consulenti tecnici di 'Calabrese' e 'Loca-gru', le due aziende che gestivano l'autogru e la gru, il materiale sarà messo a disposizione dell'esperto del Politecnico incaricato dai pm, che sabato aveva svolto un primo sopralluogo.

Un drone per filmare l'area

L'area è stata filmata dai vigili del fuoco anche con l'impiego di un drone, mentre la polizia scientifica ha tracciato una mappatura in 3D servendosi di un apposito apparecchio laser. Sono tante le domande ancora senza risposta: persino la dinamica dell'incidente rimane da chiarire del tutto. L'ipotesi di una flessione dell'asfalto sotto l'autogru della 'Calabrese' ha perso quota: "Gli stabilizzatori del mezzo sono nella posizione iniziale", fanno sapere dall'azienda.

Una manovra azzardata del braccio meccanico o un cedimento di una delle strutture sono solo alcune delle possibilità da considerare. Un secondo risvolto riguarda il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza. Se ne occupa lo Spresal. Oggi i funzionari hanno acquisito documentazione alla 'Fiammengo', la società che aveva ottenuto da un condominio (il cui amministratore è responsabile dei lavori) l'incarico di ristrutturare il tetto. Nel cantiere la 'Fiammengo' non era impegnata direttamente: era ancora in corso, infatti, l'assemblaggio della gru necessaria per operare sulla palazzina.

Effettuata l'autopsia sui corpi delle vittime

Il cronoprogramma prevedeva l'inizio delle attività dopo le feste natalizie. Oggi, su indicazione della procura, il medico legale Giambattista Golè ha svolto l'autopsia sulle tre vittime: Roberto Peretto, di Cassano d'Adda (Milano), 52 anni, Marco Pozzetti, 54, di Carugate (Milano), Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze (Torino). Ora sarà concesso il nulla osta per i funerali. Il giorno delle esequie a Torino sarà proclamato il lutto cittadino.

L'assessora Gianna Pentenero, in un Consiglio comunale aperto da un minuto di silenzio, ha ricordato che nel solo 2021 in Piemonte ci sono state 40 morti sul lavoro. Secondo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, è necessario intervenire sulle regole dei subappalti: "C'è la logica che pur di lavorare non si assume la salute, la sicurezza, la prevenzione come elemento centrale. Un modello che non funziona". A Torino, nel corso di una manifestazione, i sindacati di base hanno steso sotto la sede dell'ispettorato del lavoro tre tute insanguinate.

La testimonianza di un collega degli operai morti

"Stare lassù è bellissimo e rischiosissimo. Adrenalina e concentrazione. Montare gru non è un lavoro per tutti: è un mestiere che va amato e non si deve fare per soldi. Io la penso così, se no rischi la pelle. L'incidente avvenuto a Torino mi ha fatto tanto male, quella di sabato scorso è stata una delle giornate più dolorose della mia vita professionale. Perché sono cose che non dovrebbero capitare: qualcosa è andato storto, c'è stata della negligenza". E' la testimonianza di Antonio Mella, un montatore di gru, intervistato dalla Stampa.

"Conoscevo Marco perché ho più o meno la stessa età. Lo incrociavo talvolta nel magazzino dove di solito vado a rifornirmi di materiale. Siamo una piccola comunità. Ecco, siamo un po' come gli indiani d'America che costruivano i grattacieli passeggiando sulle impalcature. Camminiamo su passerelle poco più grandi di un pacchetto di sigarette e non sappiamo cosa siano le vertigini", spiega Mella. Come sono cambiate le dotazioni di sicurezza? "Si usava un'imbracatura classica, niente di tecnologico.

Adesso è tutto diverso. Soprattutto sono cambiate le autogru che usiamo nelle operazioni assemblaggio: una volta non valevano niente, oggi sono affidabilissime. A Torino è andato tutto storto, anche la sicurezza della strada", spiega. "In Svizzera non si lavora così - spiega - . Si fanno sopralluoghi accurati prima di iniziare e poi si chiudono le strade alle auto e ai pedoni. Lavoriamo con materiali pesanti: da quaranta metri d'altezza anche un piccolo bullone può uccidere".